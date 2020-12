Lizzo: Velike punce počno, kar hočejo

Po ekstremni telesni preobrazbi britanske pevke Adele, ki je razdvojila oboževalce (eni so bili navdušeni, drugim pa se je zdelo, da jih je z novo, drastično shujšano podobo, izdala), se je zdaj v središču pozornosti javnosti znašla ameriška pop zvezdnica Lizzo. Na svojem družbenem omrežju je namreč objavila več videov o svoji desetdnevni dieti s smutiji.



32-letno večkratno dobitnico grammyja, ki jo je Time lani oklical za najboljšo zabavljačico leta, so v preteklosti slavili, ker ima pozitiven odnos do telesa in ker v pesmih, kot je Juice, slavi »velika dekleta«.



Mnogi oboževalci so jo zdaj pohvalili, ker skrbi za svoje zdravje, našli pa so se tudi takšni, ki trdijo, da je tudi ona podlegla »kulturi shujševalnih kur«. Na burne odzive oboževalcev se je pevka odzvala in pojasnila, da je »ponosna na rezultate« in da »lahko vsako veliko dekle s svojim telesom počne, kar hoče«.



Razložila je, zakaj se je odločila za predpraznično prehranjevanje s smutiji: »Kot veste, bi me bilo običajno sram in strah objaviti nekaj takšnega, sam ljudje o meni kot o velikem dekletu mislijo, da takrat, ko nekaj počnem za svoje zdravje, to počnem zato, da bi dramatično shujšala, toda to ni res.



V resnici me je november spravil v stres. Veliko sem pila, jedla sem veliko začinjene hrane in drugih stvari, ki so vznemirile moj želodec, zato sem se želela vrniti v stanje pred tem.« Pevka je še dodala, da ji dieta pomaga pri boljšem spancu, da se je videz njene kože izboljšal, hkrati pa sta se ji povrnila notranji mir in psihična stabilnost. »Ravno tako sem ponosna na rezultate svojega razstrupljanja s smutiji, kot sem na svoj trebušček in obline,« je povedala v videu.



»Hvala Lizzo, da si naš navdih. Hvala za tvojo glasbo in izjemen talent. Ostani zvesta sama sebi, kraljica,« je v komentarjih zapisal oboževalec Nick. Vsi pa niso bili tako pozitivni. Leah je, denimo, menila: »Srce me boli za vse debele vrstnike. Žal mi je, da nam je Lizzo to naredila.«

