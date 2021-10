Mamila in orožje za oskrbo režima

Tretji zaporedni član družine Kim na oblasti v Severni Koreji Kim Džong Un na vrhu svete gore Korejcev Pektu. FOTO: Reuters

Pravi, da mu je ime. Bil je polkovnik in zelo pomemben mož v obveščevalnih službah Demokratične ljudske republike Koreje, bolj znane kot Severna Koreja, ene od redkih še delujočih držav s komunističnim sistemom in najbrž najbolj zaprte države na svetu. Leta 2014, po 30 letih dela, je pobegnil v Južno Korejo in od takrat sodeluje z južnokorejskimi obveščevalci.V intervjuju za britanski BBC je predstavil svoje videnje severnokorejskega režima družine Kim; zdaj ga vodi njen tretji član zapored, ki je nasledil očeta, ta pa svojega očeta, ustanovitelja komunistične države. Povedal je, kako se oblast financira, kako vohuni in kako odstranjuje svoje nasprotnike.Ker je Severna Koreja zaostala in revna država, njeni vodilni pa živijo v razkošju, je treba na vsak način priskrbeti denar zanje. V intervjuju je Kim povedal, da je iz tujine pripeljal strokovnjake, da so zagnali proizvodnjo mamil, konkretno kristalnega metamfetamina. S prodajo tega in preprodajo heroina ter opija azijskih proizvajalcev so pod nadzorom obveščevalnih služb ustvarjali milijonske dobičke. Veliko denarja je prinašala tudi trgovina z orožjem, na primer v države, kjer potekajo oboroženi konflikti – Burmo (Mjanmar), Libijo, Sirijo, Sudan. Prav tako so v Iran kljub mednarodnim sankcijam prodajali podmornice in tudi vojaško tehnologijo, na podlagi katere so v Islamski republiki razvili svoje balistične izstrelke. Kim je osebno, je povedal v intervjuju, v tujini prodajal redke kovine in premog, plačilo v gotovini pa je v kovčkih nosil v domovino.O tem, kaj se dogaja v Severni Koreji, je po svetu bolj malo znanega, a njeno vodstvo zanima, kaj se dogaja po svetu. Kot je povedal Kim, so svoje vohune podtaknili v bližino vrha južnokorejskih oblasti in že v 80. letih prejšnjega stoletja začeli uriti računalniške strokovnjake. Zdaj imajo menda približno 6000 vrhunskih hekerjev.Polkovnik Kim, ki mu zaradi pozicije ni šlo slabo – na primer prevažal se je v mercedesu –, je z družino na jug pobegnil, ko se je Kim Džong Un lotil čistke v oblastnih strukturah. »Kar smo zgradili na severu, ostaja. Razumeti morate, da se Severna Koreja ni spremenila niti za 0,01 odstotka,« je zatrdil nekdanji vohun.