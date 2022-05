Maye Musk: Mama najbogatejšega Zemljana razgaljena na naslovnici

Neustavljiva manekenka, fotomodel in prehranska strokovnjakinja Maye Musk spet dokazuje, da so leta zgolj številke. Priznano in večkrat nagrajeno nutricionistko ter mamo treh otrok – med njimi je tudi zvezdniški milijarder, najbogatejši človek na planetu Elon Musk, so namreč umestili na aktualno naslovnico revije Sports Illustrated, kjer nastopa kot najstarejša manekenka v kopalkah v zgodovini te revije.

Na sebi ima elegantne enodelne kopalke v kožni in oranžni barvi z bogatimi naborki, ušesa ji krasijo dolgi uhani v obliki zlatih palm, na fotografiji pa prevladuje tipično poletno plažno vzdušje. Kanadsko-južnoafriška vitalna manekenka se s poziranjem ukvarja že od 15. leta. Pri 21 letih je postala finalistka izbora za Miss Južne Afrike.

To ni njena prva naslovnica

Večkrat so jo izbrali za naslovni obraz znanih publikacij, kot sta Vogue in Time, včasih tudi s popolnoma razgaljenim telesom, prav tako je nastopila v oglasu za ličila in žitarice ter celo v glasbenem spotu ameriške zvezdnice Beyoncé. Kot mami samohranilki ji v preteklosti ni bilo lahko, sploh ker je z družino pred razvezo živela v zares velikem bogastvu, potem pa je bila bolj ali manj prepuščena sama sebi.

Pravi, da je navdušena, ker lahko s svojo podobo na naslovnici sporoči, da so ženske v svojih sedemdesetih čudovite.

Danes njeno premoženje ocenjujejo na okoli dvajset milijonov dolarjev. V življenju svojega zadnja leta vse bolj ekscentričnega sina Elona Muska, ustanovitelja in izvršnega direktorja Tesle ter očeta osmih otrok iz različnih zvez, ni bila prisotna ves čas; po ločitvi staršev leta 1979 se je takrat osemletni Elon za nekaj let preselil k očetu Errolu Musku. To odločitev je sicer pozneje bridko obžaloval, saj je bil oče nasilen in neuravnovešen.

Slavna je bila pred sinom

Po selitvi v Kanado sta se oba s sestro Tosco Musk, ki je danes uspešna filmska producentka in režiserka, vrnila pod peruti neustrašne mame samohranilke. Namige, da je ta kljub visoki starosti še vedno tako zelo uspešna v poslu mode in lepote predvsem zato, ker je sorodnica slavnega sina milijarderja, je sama odločno zavrnila že leta 2016 za New York Times z besedami:

»Še preden je Elon zaslovel, sem bila slavna.« Kar zadeva njeno nedavno svežo podobo v kopalkah na naslovnici Sports Illustrated, pa je samozavestno izjavila: »Navdušena sem, ker lahko ljudem sporočim, da so ženske v svojih sedemdesetih čudovite.«