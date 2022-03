Med prvimi strankami je bila kraljeva družina

»Ko sem šla v prvo hišo, kjer je oborožena garda, sem mislila, da me bo zadela kap. Si v novi državi, ne poznaš ljudi in pripelješ se pred ogromno posestvo, pred katerim sta dva oborožena stražarja. To je šok, pri nas česa takega ne vidiš.« Tako prvi obisk kraljeve družine Združenih arabskih emiratov opiše Nika Krušič, osebna trenerka in bodibilderka, ki tam sodeluje z ženskami.

Zvezo sva vzpostavila prek zooma, številne druge aplikacije so namreč v Združenih arabskih emiratih (ZAE) blokirane. Skype je deloval do leta 2018, za tem je na voljo ob dodatnem plačilu operaterju. »Blokiranih je veliko spletnih strani. Vse gre prek države, tudi glavni operater je v državni lasti. Je pa zdaj bolje kot pred šestimi leti, ko sem se preselila sem. Čeprav uporaba navideznega zasebnega omrežja (virtual private network – VPN) ni legalna, ga vsi uporabljajo, zato da lahko ohraniš stik s svetom,« razlaga Nika Krušič.

Življenje se v skoraj desetmilijonski državi na Arabskem polotoku po večini odvija v mestih, predvsem pa v notranjih prostorih. Skoraj celotno ozemlje Emiratov pokriva puščava, izjema je vzhod države, ob meji z Omanom, kjer je skalno gorovje Al Hadžar. Medtem ko se temperature pri nas še vedno spustijo pod ničlo, je v Abu Dabiju za ta teden napovedanih čez 30 stopinj Celzija.

Življenje v skoraj desetmilijonski državi na Arabskem polotoku poteka večinoma v mestih, predvsem pa v notranjih prostorih. FOTO: Osebni arhiv

Osebna trenerka kraljeve družine

Nika je v tople ZAE prišla leta 2015 po spletu srečnih naključij. »Zadnji dan študija sem prejela sporočilo, ali poznam koga, ki bi šel kot osebni trener delat v Emirate. Leta 2013 sem ravno zaključila licence pri Olimpijskem komiteju Slovenije, zato sem rekla, da poznam nekoga: to sem jaz. Papirje smo uredili v dveh tednih in sem se odselila.«

Glede začetkov opomni, da v Emiratih brez zaposlitve ne moreš ostati dolgo. »Lahko imaš turistični vizum za tri mesece, več kot toliko pa brez zaposlitve ne gre. Lahko si samostojni podjetnik, lahko delaš za neko podjetje, če brez zaposlitve ostaneš predolgo, pa v vsakem primeru plačaš kazen. To poravnaš na meji, ob izstopu iz države. Vsi sistemi so med sabo povezani in ni možnosti, da zapustiš državo, ne da bi plačal kazen, račune ali kaj drugega, kar dolguješ. Vse je povezano z osebno izkaznico, ki je obenem zdravstvena izkaznica, uporabljaš pa jo tudi za registracijo na različne storitve. Kar koli narediš, gre čez državni sistem.«

Od leta 2015 dela kot osebna trenerka za lokalne ženske, ki jih obišče na domu, in čeprav se je sprva zaposlila pri podjetju iz Abu Dabija, je delo začela v mestu Al Ain, sicer rojstnem kraju ustanovitelja Emiratov. Tam živeča kraljeva družina je namreč ravno ob Nikinem prihodu iskala novo trenerko, in tako je njena prva stranka postala družina Al Nahjan, s katero sodeluje še zdaj.

FOTO: Osebni arhiv

Nika Krušič Bodibilderka in osebna trenerka je v Združenih arabskih emiratih sedmo leto. Tja se je preselila po študiju v Ljubljani, mesto Al Ain pa zdaj že kliče drugi dom. Na Arabskem polotoku namerava ostati tudi v prihodnje. Kot osebna trenerka ima to prednost, da lahko pridobiva stranke z vsega sveta. Tako zdaj sodeluje še s strankami iz sosednjih zalivskih držav in tudi iz domače Slovenije.

Ženske se v Emiratih gibljejo vse več

Kot razlaga, stranke obiskuje na domu. Do stavbe se pripelje z avtom, tam opravi vadbo ter se zatem premakne naprej. Ob tem je vredno omeniti, da gibanje v ZAE ni samoumevno. »V Sloveniji greš peš v trgovino ali lekarno – v Emiratih je to nepredstavljivo. Stvari so na takšnih razdaljah, da peš potrebuješ pol ure, z avtom pa tri minute. Mesto sploh ni prilagojeno za pešce, šele v zadnjem letu in pol so začeli graditi pločnike in kolesarske steze. Polovico leta so tukaj ekstremne temperature, ki presegajo 45 stopinj Celzija. Poleti se zato gibaš v notranjih prostorih, zdaj ko je zima, je ponoči 14 stopinj, popoldan pa okoli 25.« V luči zapisanega tudi kultura gibanja praktično ne obstaja, država pa zato nima atletov, kakršnih smo vajeni v Sloveniji.

Zaradi ekstremnih temperatur so športi drugačni kot v Evropi. Med bolj priljubljenimi so kamelje dirke, cene za dobro kamelo se začnejo pri 20.000 evrih. FOTO: Karim Sahib/Afp

Športi v ZAE so posledično drugačni od evropejskih. Med bolj priljubljenimi so kamelje dirke, cene za dobro kamelo pa se začnejo pri 20.000 evrih. Priljubljene so tudi konjske dirke, lovi s sokoli, dirke psov pasme saluki. Bistveno manj je fizičnih športov, ki bi jih ljudje izvajali zunaj.

Medtem ko je država v zadnjih petdesetih letih doživela hiter gospodarski razvoj, vodstvo ni delalo na razvoju kulture gibanja, razlaga. Osebni trenerji so šele zdaj začeli opažati spremembe in ženske se gibljejo več kot prejšnja leta. Ženske namreč pred tem niso zapuščale hiše, v glavnem so bile matere in žene, zdaj pa so vse bolj vključene tudi v delo in študij.

Prehod na aplikacijo

Število Nikinih strank se je čez leta povečevalo in začela je opažati, da ji do številnih ne uspe priti v pravem času. Na to se je odzvala z mobilno aplikacijo: »Potreba po aplikaciji se je pokazala za tiste stranke, ki dejansko delajo same in imajo neki program, ki se ga lahko držijo. Med pandemijo smo se preselili na zoom, ampak se je spet pojavila težava s časom. Omislila sem si aplikacijo, da lahko še naprej delam z dekleti, ki so dosegla raven, ko so zmožna delati same in me fizično ob sebi ne potrebujejo. Z aplikacijo lahko ohranim nadzor, dekleta lahko še vedno napredujejo in se ne ustavijo, obenem pa je na voljo povsod po svetu in jo lahko uporabljajo ljudje, ki niso v ZAE,« pojasni Nika Krušič. Aplikacija pride prav predvsem, če stranke ne živijo v njenem mestu ali je na dopustu.

Nika se ukvarja še z bodibildingom, ki ga trenira od svojega 21. leta. Lani je v ZAE potekalo tudi prvo tekmovanje bodibildinga po svetovnih normativih. »To pomeni, da smo bile lahko tudi v bikiniju. Pred tem je bilo ženskam dovoljeno tekmovati v kratkih hlačah in športnem modrčku, kar pa ni tekmovanje v bodibildingu. Lani so v Emiratih prvič uvedli tudi mojo kategorijo, saj so do takrat tekmovali samo v kategoriji fitnes model – bodi lepa, stoj na odru ter ne imeti preveč mišic. Čeprav je lansko tekmovanje potekalo prvič, sem bila zadovoljna.«

V Emiratih se spreminja tudi odnos do kolesarjenja, zato najboljši kolesarji na svetu, med katerimi so tudi Slovenci, tekmujejo za ZAE. FOTO: Giuseppe Cacace/Afp

Pogačar spreminja kolesarstvo

V Združenih arabskih emiratih se spreminja tudi odnos do kolesarjenja, in ni naključje, da najboljši kolesarji na svetu, med katerimi so tudi Slovenci, kolesarijo za ZAE. »Zanimivo je, da so ti kolesarji spodbudili kulturo kolesarjenja. Zrasle so kolesarske steze, mogoče je najeti kolo in nekatere stvari so se pri kulturi gibanja dejansko spremenile. Gibanje promovirajo na državni ravni. Vsako leto denimo zaživi Dubaj 30 x 30, pri katerem gre za 30-minutni izziv gibanja, ki traja 30 dni in ga promovira dubajski šejk. Mesto, v katerem živim, je sicer nekoliko oddaljeno od Dubaja, zato dogodek nima velikega učinka, se pa zato tujci, ki tukaj delamo, trudimo, da ljudi spodbudimo, naj se gibljejo,« pojasni.

Glede prepoznavnosti slovenskega kolesarja Tadeja Pogačarja v Emiratih Nika pojasnjuje, da ga ljudje poznajo, vendar ga vseeno ni na velikih plakatih po mestih. »Je prepoznaven, vendar pa je država velika in ima drugačen marketing kot mi. Pri nas lahko vidiš reklamne panoje in televizijske oglase, tukaj je to drugače. Oni oglašujejo predvsem na družbenih omrežjih. Facebook ni glavno družbeno omrežje tukaj, najbolj priljubljen je snapchat. Vplivneži lahko za eno objavo na snapchatu, ki bo izginila čez 24 ur, zaslužijo 15.000 evrov. Kar se tiče kolesarske skupnosti, je ta krog zelo ozek in samo ljudje, ki so del te skupnosti, so obveščeni o tekočem dogajanju. Sicer imajo račun na instagramu, ampak tudi to ne pride dlje kot do tistih, ki temu sledijo. Tudi ko potekajo večji športni dogodki, oni tega ne oglašujejo na veliko. Nekaj znancev je učiteljev borilne veščine jiu-jitsu, ki je tukaj zelo priljubljen. Pred leti se je prestolonaslednik zaljubil v ta šport in rekel, da ga potrebujemo v šolah. Šejk zdaj plačuje učitelje v šolah, obenem so organizirani tudi večji turnirji. Lani je bil tukaj zelo velik turnir, na katerem so tekmovali tudi Slovenci, ampak ta novica ni prišla dlje kot do trenerjev.«