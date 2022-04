Megaposel od očeta k hčeri

Inditex, ki ima med drugim v lasti blagovne znamke Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho in Stradivarius, ima novo šefico, 38-letno Marto Ortega. Za zamenjavo na vrhu predsedovanja upravi je poskrbel njen 86-letni oče Amancio, ki je leta 2011 odstopil s tega mesta, a je še vedno večinski lastnik podjetja, s čimer sodi med najbogatejše Evropejce.

Njegova hči velja za skrivnostno in zadržano in že dolgo se je vedelo, da bo nekoč prevzela vodenje največjega proizvajalca hitre mode, ki je uspešnejši tudi od švedskega H& M in ima po svetu okoli 6500 svojih trgovin (v Rusiji je zaradi agresije na Ukrajino zaprl 502). S tem je postala najvplivnejša ženska v svetu konfekcije, treba pa je poudariti, da so mnogi dvomili o njenih sposobnostih, zlasti zaradi pomanjkanja izkušenj v menedžmentu.

Kot predsednica uprave Inditexa pa bo na leto zaslužila približno milijon dolarjev.

Pri Inditexu so novembra lani objavili, da bodo s 1. aprilom zamenjali izvršnega direktorja Pabla Isla, ki je zaslužen za izjemno širjenje in rast podjetja v zadnjem desetletju. Ob inavguraciji Ortegove je izjavil: »Na to spremembo smo se pripravljali dlje časa. Marta v podjetju dela že 15 let, vodila je veliko projektov in firmo pozna kot svoj žep.«

Marta, hči Amancia Ortege in Flore Perez, je odraščala v obmorski La Coruñi s polsestro Sandro in polbratom Marcosom. Šolala se je v švicarskem internatu, v Londonu končala Evropsko šolo za podjetništvo ter tam kratek čas delala v Zarini prodajalni. »Sprva sem mislila, da ne bom preživela, potem pa me je trgovina osvojila in sem postala od nje odvisna.«

Nekaj časa je tekmovala v preskakovanju ovir s konji, potem pa se zaposlila na sedežu Inditexa v Galiciji, kjer že nekaj let skrbi za Zarin imidž. Dvignila je ugled firme in dosegla, da so Zarine prodajalne zaživele na ulicah, kjer se gnetejo butiki najprestižnejših blagovnih znamk.

Je redna gostja modnih revij, prepoznavna po vitki postavi in lepih svetlih laseh, iz dveh zakonov ima dva otroka, kot predsednica uprave Inditexa pa bo na leto zaslužila približno milijon dolarjev.