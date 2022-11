Michelle Obama zadržana do Bidnove ponovne kandidature

Nekdanja ameriška prva dama Michelle Obama se v teh dneh posveča promociji svoje nove knjige The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times, ki bo pri založbi Penguin Random House izšla jutri. V intervjuju za ameriško mrežo NBC so ji postavili tudi vprašanje, kaj meni o ponovni predsedniški kandidaturi Joeja Bidna. Odgovorila je, da predsednik »opravlja odlično delo«, ob možnosti, da bi se potegoval za drugi mandat v Beli hiši, pa je bila zadržana.

Svoje oklevanje je pripisala osebnim izkušnjam, ki jih je dobila kot prva dama, in zavedanju, kako pomembna je odločitev za kandidaturo za drugi mandat. »Gre za osebno odločitev, ki jo morajo sprejeti on in njegova družina. Če tega ne bi doživela osebno, bi se verjetno z večjo lahkotnostjo izrekla o tem.« Dodala je, da gre za osebno poslanstvo in da ne želi biti ena od milijonov ljudi, ki tehtajo, kaj bi predsednik in njegova soproga Jill morala narediti.

Njena nova knjiga je nastala kot odgovor na izzive zadnjih let, med katerimi avtorica omenja pandemijo, vdor na Kapitol 6. januarja lani in »naraščajoči val sovraštva, fanatizma in netolerance«, zaradi katerih se je tudi sama počutila ranljivo in včasih prestrašeno.

»Zadnja leta sem razmišljala o tem, kako ohraniti osredotočenost v svetu, ki je poln negotovosti.« V iskanju odgovora na to je nastala knjiga, o kateri pravi, da je zbirka pogledov in praks, ki so ji v zadnjih letih pomagali ohraniti osredotočenost. Z njo želi v teh temnih časih prinesti pozitivnost in ravnovesje, je povedala v videonagovoru. Ali se bo nova knjiga bralcev tako dotaknila kot njena memoarska uspešnica Becoming, pa bo treba še počakati.