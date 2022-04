Rak, parkinsonova bolezen ali le utrujenost

Ruski predsednik Vladimir Putin se je, čeprav se bliža 70. letu, rad predstavil kot pravi dedec. Tako je napol gol s puško jezdil po ruskih prostranstvih, se prevažal z nadzvočnim lovskim letalom, lovil ribe in tigre v Sibiriji, se fotografiral v judoistični in hokejistični športni opremi in počel še marsikaj. Zato so nedavne fotografije s sestanka z obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem, med katerim se je bled in sključen oklepal mize, takoj vzbudile veliko ugibanj o njegovem zdravju.

Domnevna bolnika, ruski predsednik Vladimir Putin in obrambni minister Sergej Šojgu med pogovorom v Kremlju nista boila videti v najboljši formi. FOTO: Tiskovni urad Kremlja

Prvi mož Kremlja in njegov izbranec za vodenje vojske, ki se med drugim trenutno ukvarja z invazijo na Ukrajino, sta se seveda sestala na temo te za Rusijo ne prav posebno uspešne vojne. Šojgu je predsedniku povedal, da so zasedli Mariupolj na severni obali Azovskega morja, razen orjaške jeklarne, v kateri so se zabarikadirali zadnji branilci mesta, tam pa je tudi precej civilistov. Putin je čestital ministru, mu naročil, naj njegove čestitke prenese na nižje ravni vojske in ukazal, naj vojaki jeklarno samo obkolijo in naj je ne napadajo več. Na fotografijah s srečanja je videti, da je Putin v nasprotju z običajno energičnostjo nenavadno bled, sključen in se oklepa roba mize.

Ob začetku vojne v Ukrajini pred dobrima dvema mesecema je bilo največ ugibanj o Putinovem mentalnem zdravju. Veliko ljudi je bilo prepričanih, da je precej neracionalni vojni pohod na vzhodno sosedo posledica predsednikove neracionalnosti, se pravi, da se mu je preprosto zmešalo. Zdaj pa se ugibanja osredotočajo na njegovo telesno zdravje. Upokojeni britanski admiral Chris Parry je pred kratkim na nekem predavanju povedal, da ima Putin po njegovem raka. Dokaz naj bi bil med drugim, da je zatečen, kar je lahko stranska posledica terapije, in to, da je pred invazijo na Ukrajino tuje voditelje med pogovori v Kremlju posadil na drug konec več metrov dolge mize. Admiral Perry je prepričan, da gre za previdnostni ukrep, saj imajo bolniki z rakom med terapijo oslabljen imunski sistem in so bolj dovzetni za različne okužbe; dejansko je Putin že od izbruha kovida pred več kot dvema letoma praktično v osami.

Ruski predsednik Vladimir Putin je pred vojno v Ukrajini vzbujal pozornost z dolgimi mizami, prek katerih se je pogovarjal s tujimi voditelji (na desni stari/novi francoski predsednik Emmanuel Macron). FOTO: AFP

Da je zdravje prvega moža Kremlja vse prej kot dobro, pišejo tudi nekateri časopisi. Britanski Daily Star, ki je sicer bolj opravljive vrste časnik, vendar naj bi imel dobre vire, je, sklicujoč se na neimenovane ameriške obveščevalce, prav tako zapisal, da ima Putin raka in da je njegova zatečenost posledica kemoterapije. Prav tako da njegov videz zadnje tedne ni posledica jeze zaradi neuspehov v vojni, ampak tega, da ga mučijo neznosne bolečine. Ruski politolog Valerij Solovej pa trdi, da ima Putin dve bolezni. Prva naj bi bila parkinsonova, druga, še veliko bolj resna, pa rak. Nekateri ruski viri pravijo, da naj bi imel črevesnega raka, zaradi katerega naj bi ga pred dvema letoma urgentno operirali.

Pozorni so med pogovorom Putina in Šojguja opazili, da tudi 66-letni general ni videti najboljše. Dober poznavalec Rusije, švedski ekonomist Anders Åslund, pravi, da je obrambni minister med poročanjem nadrejenemu – kar je imel povedati, je prebral z lista papirja – momljal in sedel sključeno. Po mnenju ekonomista to in njegov menda depresiven videz dokazujeta, da je pred kratkim doživel infarkt.