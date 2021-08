Najbolj razvpiti ruski zapornik je spregovoril

Voditelj ruske opozicije Aleksej Navalni je nedavno dal intervju za ameriški časopis The New York Times. V njem je najbolj razvpiti ruski zapornik povedal, da večino časa porabi za pospravljanje celice, gledanje televizije in obisk jedilnice, kjer je pogosto na meniju kaša. V prvem intervjuju iz zapora sicer optimistični Navalni pripoveduje, da se na ruske politične zapornike izvaja psihološki pritisk, saj so prisiljeni gledati državno televizijo in izbrane propagandne filme več kot osem ur na dan. To se mu zdi zagotovo najbolj noro. Oblasti to imenujejo »program ozaveščanja«, kar je pri političnih zapornikih zamenjalo trdo delo.

»Predstavljajte si nekaj podobnega kitajskemu delovnemu taborišču,« je povedal o svojih zaporniških izkušnjah in dodal, da »obstajata stalen nadzor in kultura barantanja sozapornikov za majhne ugodnosti«. O prisilnem času pred televizijskim zaslonom je še dejal, da morajo pri miru sedeti na stolu in gledati televizijo. Če kdo zadrema, začnejo stražarji kričati, naj ne spijo, temveč gledajo program. Branje, pisanje ali karkoli drugega je prepovedano.



V intervjuju je Navalni pojasnil, zakaj se je ruski režim tako trdo spopadel z opozicijo in disidenti, ter razložil svoje trdno prepričanje, da je Putinov režim obsojen na propad. »Putinov režim je zgodovinska nesreča in ne neizogibnost,« je izjavil in dodal, da je to bila izbira pokvarjene družine Jelcin. Pri tem je imel v mislih imenovanje Putina za predsednika na pobudo nekdanjega predsednika Borisa Jelcina decembra 1999. »Prej ali slej bo ta napaka odpravljena in Rusija bo prešla na demokratično, evropsko razvojno pot. Preprosto zato, ker si ljudje tako želijo,« je prepričan.



Tudi tokrat je Navalni kritiziral Evropsko unijo in ZDA zaradi ekonomskih sankcij, ki so jih naložile Rusiji zaradi vmešavanja v tujino in zatiranja disidentov. Dejal je, da so sankcije škodile navadnim Rusom.



Navalni je pred leti zagnal močno opozicijsko gibanje, da bi razkril korupcijo na visoki ravni in izzval predsednika Vladimirja Putina na volitvah. Zaprli so ga marca, ko se je vrnil v Rusijo iz Nemčije, kjer se je zdravil po zastrupitvi z novičokom, tega so mu po mnenju zahodnih vlad podtaknili ruski agenti.



Odkar je Navalni v zaporu v kazenski koloniji št. 2 vzhodno od Moskve, se je občasno oglasil, in sicer po svojih odvetnikih, ki ga redno obiskujejo, ter z objavami na družbenih omrežjih. Na vprašanje o zapornikovi navzočnosti na teh omrežjih je Putinov tiskovni predstavnik Dmitrij Peskov pred kratkim dejal, da »ni naša stvar«, če se Navalni oglasi.

