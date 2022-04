Natipkala je »Schindlerjev« seznam, ki je rešil več kot tisoč Judov

V Izraelu se je poslovila 107-letna Mimi Reinhardt, ki je v nacističnem koncentracijskem taborišču Płaszów pri Krakovu natipkala seznam več kot tisoč Judov, ki so delali po tovarnah industrialca Oskarja Schindlerja.

Reinhardtova, tedaj Carmen Weitmann, je bila Judinja, a je govorila nemško in znala stenografirati, zato je delala kot taboriščna tajnica. Med drugim je sestavila seznam judovskih delavcev in nanj dodala tudi svoje ime. Imena so postala svetovno znana kot Schindlerjev seznam, tisti, ki so bili nanj uvrščeni, pa so bili rešeni skoraj gotove smrti. Pozneje je Reinhardtova postala tajnica Oskarja Schindlerja, Nemca, ki je živel na Češkoslovaškem, judovske delavce, ki jih je izkoriščal v svoji tovarni, pa hkrati ščitil pred nemškimi vojaškimi oblastmi.

Ko so se leta 1944, tedaj je seznam nastal, rdečearmejci približevali Krakovu, so se Nemci začeli umikati, množice Judov pa poslali v smrt v zloglasno taborišče Auschwitz.

Oskar Schindler je naciste prepričal, da so Jude iz njegove tovarne preselili v taborišče na Češkoslovaškem, kjer naj bi jih industrialec potreboval pri proizvodnji streliva. Na vlaku odrešitve je bila tudi Mimi Reinhardt. Schindler je pozabljen in v revščini umrl leta 1974, njegovo zgodbo pa je povzdignil roman Avstralca Thomasa Keneallyja, po katerem je Steven Spielberg posnel z oskarjem nagrajeno filmsko veleuspešnico z Liamom Neesonom v glavni vlogi. Reinhardtova si filma dolgo ni ogledala: »Vsega, kar se je dogajalo, nisem zmogla podoživeti.«

Zavedala se je, da Schindler nikakor ni dobrotnik, bil je esesovec, ki pa se mu je upiralo, kar so nacisti počeli s taboriščniki. »Zato je nenehno tvegal svoje življenje za to, kar je počel,« je povedala Reinhardtova.

Rodila se je kot Carmen Koppel, prvič poročena Weitmann, iz prvega zakona je imela sina Sasho, ki sta ga z možem leta 1939 pretihotapila na Madžarsko, Carmen in soprog sta končala v judovskem getu v Krakovu. Ob poskusu bega so njega ubili, Carmen pa poslali v Płaszów.

Po vojni se je drugič poročila z Albertom Reinhardtom, rodila se jima je hči Lucienne. Mimi je najprej živela v Maroku, nato pol stoletja v New Yorku. Ohranjala naj bi stike s preostalimi Judi s Schindlerjevega seznama, o svoji vlogi pa pretežno molčala. Po smrti hčere in drugega moža se je preselila v Izrael in šele tam v pogovoru z judovsko agencijo za preseljevanje o svojih vojnih izkušnjah razkrila povezavo z Oskarjem Schindlerjem ter vlogo v zgodbi iz leta 1944, ki jo je spoznal ves svet.