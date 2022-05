Ne, ni dovolj, če si upornik. Brati moraš in razmišljati

Pogovor z Vivienne Westwood se je začel nenavadno: »Živjo, Vivienne, kdaj si zadnjič nastopila v intervjuju za NME?« »Oh, bog ve. Morda sploh nikdar,« je na vprašanje stebra britanskega glasbenega novinarstva odgovorila oblikovalska in modna ikona ter nosilka najvišjih odlikovanj Združenega kraljestva. Nadaljevanje odgovora je bilo na meji žalitve: »Pravzaprav niti nisem vedela, da NME še obstaja. Nič od tega ne berem,« je prostodušno priznala danes 81-letna dama, ki je kariero začela z butikom, imenovanim Sex, delujočim na londonski ulici King's Road. Nadaljevanje pogovora je bilo kot tornado, ki razmetava glasbene legende. »Od Sex Pistols naprej me pop glasba sploh ne zanima. Mislim, da se jim ni nihče približal. Slišala sem, da so ljudje nekaj govorili o skupini Oasis. Potem sem jih nekoč slišala v taksiju, 'Kdo je to? Je to res to? Grozno!'«

FOTO: Reuters

Pred kakšnimi 47 leti je Vivienne Westwood skupino mulcev, ki so obiskovali butik Sex, potem pa ustanovili ansambel Sex Pistols, oblekla v najbolj nenavadno odrsko uniformo. Ideja je bila preprosta. S svojim videzom morajo šokirati. Eksces je leta 1976 postal nova normalnost, zaponka pa obvezen modni dodatek. Ko je novinar spraševal naprej in ga je zanimalo, ali bi si Vivienne želela spoznati ustanovna člana skupine Oasis, brata Noela in Liama Gallagherja, je bila kratka: »Ne.« Zakaj ne? »To so samo derivati, nič več ne morem povedati o njih.« Do svojih prvih varovancev, Sex Pistols, je bila nekoliko bolj prizanesljiva. Da so bili sprva neverjetni, enkratni, prepričani o svojih idejah. Potem so se sesuli. »Ideje ne padejo z neba,« je razložila svoj pogled na ustvarjalnost. »Moraš brati, moraš skušati razumeti svet, sam moraš razmišljati. Dobiš, kar vložiš, in tega danes ne razumejo. Moraš delati. Mislijo, da je dovolj, če si upornik. Ne, to ni dovolj,« je odpredavala.

Packa v osebnem dosjeju

Mlada pop pevka Billie Eilish ji je pa všeč, je priznala. In bo nastopila na dogodku, ki ga organizira Billie in je namenjen podnebnemu ozaveščanju. Tudi Vivienne Westwood se danes posveča ozaveščanju o segrevanju podnebja.

V osebnem dosjeju v boju proti globalnemu segrevanju ozračja pa je vendarle mala packa. Leta 2016 sta s sinom Josephom Corréjem na bregu Temze zažgala zbirko punkerskih artefaktov, ki naj bi bila vredna kakšnih sedem milijonov evrov. Punk naj bi postal zgolj še eno marketinško orodje za prodajo reči, ki jih človek v resnici ne potrebuje, sta trdila po akciji. Nakopala sta si očitek, da je po zažigu v ozračju več ogljikovega dioksida. Povsem svež dokumentarec Wake Up Punk, v katerem je Vivienne Westwood glavna protagonistka, govori tudi o požigu te kulturne dediščine.