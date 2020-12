Škotska premierka Nicola Sturgeon sonarodnjake že mesece poziva k spoštovanju ukrepov za preprečevanje novega koronavirusa, sama pa očitno ne živi tega, kar pridiga.



Prejšnji teden so jo namreč opazili v pogovoru s tremi upokojenkami v pubu v Edinburgu, med pogovorom pa ni nosila zaščitne maske. 50-letna voditeljica stranke SNP se je javnosti že opravičila.



»Prejšnji petek sem se udeležila slovesnosti po pogrebu in krajši čas nisem nosila maske. To je bila neumna napaka in resnično mi je žal. Vsak dan govorim o pomenu mask, zato ne bom iskala izgovorov. Naredila sem narobe, jezna sem sama nase in žal mi je,« je povedala za The Scottish Sun.



Napako so takoj izkoristili politični nasprotniki. Tiskovni predstavnik škotskih konservativcev je dejal: »Prva ministrica bi morala biti pametnejša. Ko je pozabila na pravila, je bila slab zgled in je spodkopala ukrepe, sprejete za varovanje zdravja. Navadni ljudje ne bi ušli kazni. Za Nicolo Sturgeon ne morejo veljati posebna pravila.«



Globa za nenošenje maske znaša na Škotskem 60 funtov oziroma 66 evrov, če prekršek ponoviš, pa vse do 1056 evrov.



Sturgeonova je sicer v torek napovedala, da bo zaradi 15-odstotnega povečanja okužb s covidom-19 v zadnjih štirinajstih dneh verjetno potrebno dodatno zaostrovanje ukrepov. Te bodo Škoti nekoliko sprostili le na sam božični dan, sicer velja prepoved potovanj, zaradi novega seva virusa, ki naj bi bil kar 70-odstotno bolj nalezljiv, pa je še vprašsnje, ali se bodo otroci 18. januarja lahko vrnili v šolske klopi, kot je za zdaj načrtovano.



Po ocenah strokovnjakov naj bi bilo z novim sevom virusa okuženih okoli 14 odstotkov Škotov, pozitivnih na sars-cov-2, medtem, ko je bilo konec novembra takih pet odstotkov. »Skrbi nas, da se bomo brez zaostrovanj ukrepov po novem letu spet znašli v obdobju eksponentne rasti okužb,« je še opozorila premierka.



Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: