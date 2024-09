Nekdanji komunikacijski direktor Bele hiše: Melania navija za Harrisovo

Anthony Scaramucci, nekdanji komunikacijski direktor Bele hiše v vladi Donalda Trumpa, je za spletni medij Meidas Touch izjavil, da si nekdanja prva dama ZDA Melania Trump želi, da na novembrskih predsedniških volitvah v ZDA demokratka Kamala Harris porazi Donalda Trumpa.

Newyorčan Scaramucci je bil tiskovni predstavnik Trumpove Bele hiše le deset dni in se je z leti iz trdnega podpornika prelevil v Trumpovega kritika.

Ameriški mediji ugotavljajo, da Melanie Trump skoraj nikoli ni na predvolilnih dogodkih njenega moža. Na kratko se je pojavila julija na nacionalni konvenciji republikanske stranke, ki se je začela dva dni po neuspešnem atentatu na nekdanjega predsednika.

Domnevno utrujena od vseh neumnosti

Za Meidas Touch je Scaramucci dejal, da je Melania Trump utrujena od vseh neumnosti okrog moževe politične kariere in ocenil, da ga sovraži bolj kot kdorkoli na svetu z izjemo nekdanjega načelnika štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA generala Marka Milleyja. Ta je v intervjuju pred upokojitvijo Trumpa označil za nadobudnega diktatorja.

Trump je po napadu njegovih privržencev na kongres 6. januarja 2021 izjavil, da bi morali Milleyja usmrtiti, ker je izjavil, da je v času množičnih protestov v ZDA kitajskim kolegom zagotovil, da vojska ne bo upoštevala morebitnega ukaza za vojno, s katero bi Trump morda skušal odvrniti pozornost od svojega poraza na volitvah.

FOTO: Mike Segar/Reuters

Milley je kasneje izrazil obžalovanje, da je omenil pogovor s Kitajci, saj so Trumpovi privrženci začeli groziti njemu in njegovi družini. »Trump je zaničevanja vredna oseba. Da v naši državi z 250-letno demokracijo govorimo o seznamu sovražnikov, je gnusno,« pa je dejal Scaramucci.

»Sovraštvo do Donalda Trumpa merim po standardih Melanie. Na primer moja žena sovraži Trumpa tako kot Melania,« je dejal in ponovil govorice, da sta se Donald in Melania dogovorila, da se ji v primeru njegove zmage na volitvah ne bo potrebno vrniti v Belo hišo.