Nekdanji učitelj zgodovine kot največja grožnja demokraciji

Politični vzpon Björna Höckeja, enega najuspešnejših skrajnodesničarskih politikov v Nemčiji po drugi svetovni vojni, zaznamuje edinstven slog javnega nastopanja in retorike. Nekdanji učitelj zgodovine je postal prepoznaven po strastnih govorih, v katerih napada priseljence, islamiste in birokrate Evropske unije. Primerjajo ga z nacističnim propagandistom Josephom Goebbelsom.

Ima ključno vlogo pri preobrazbi Alternative za Nemčijo (AfD) iz evroskeptične in ekonomskoliberalne stranke v nativistično in protiislamsko stranko, ki zanika podnebne spremembe. Volivce nagovarja, naj izberejo med tem, ali bodo ovce ali volkovi. Zlasti v vzhodni Nemčiji je AfD pod njegovim vodstvom dosegla velik volilni uspeh in po anketah velja za drugo najbolj priljubljeno stranko, daleč pred Scholzevo levosredinsko.

Dobili so okrožno vlado v Turingiji in občinsko vlado v sosednji Saški. Po nedeljskih volitvah v teh dveh deželah in pozneje septembra v Brandenburgu, prav tako na vzhodu države, bi AfD lahko postala največja stranka v enem ali več deželnih parlamentih.

Kljub dvema poskusoma, da bi Höckeja izključili, za kar sta si prizadevali zmernejši frakciji AfD, je ostal v stranki in sčasoma postal njen »pravi šef«, kot ga je označil Der Spiegel. Leta 2021 je Höcke enega svojih govorov sklenil z besedami: »Vse za našo domovino, vse za Saško - Anhalt, vse za Nemčijo.«

Protesti proti AfD niso vplivali na priljubljenost stranke. FOTO: Jana Rodenbusch/Reuters

Zadnji del te fraze je slogan, ki ga je uporabljala nacistična paravojaška enota SA, njeni pripadniki so ga imeli vklesanega na nožu. Član stranke Zelenih je vložil prijavo, kar je privedlo do obtožnice. Na sodišču je Höcke trdil, da ni vedel za izvor fraze in da je zgolj želel izraziti patriotizem.

Sodba je bila izrečena maja letos, sodišče je odločilo, da je Höcke kršil kazenski zakonik. Kljub temu je bil obsojen le na denarno kazen v višini 13.000 evrov, kar je precej milo, saj je za to kaznivo dejanje zagrožena kazen do tri leta zapora. Sodnik je poudaril, da je Höcke inteligenten in zgovoren človek, ki se zaveda pomena svojih besed.

Höcke je sojenje izkoristil za nadaljnje širjenje svojih stališč, pri čemer je trdil, da je žrtev političnega pregona in omejevanja svobode govora. Njegovi podporniki so to dojemali kot dokaz, da država v vseh nasprotnikih vidi naciste. Guardian navaja, da je Höcke največja grožnja demokraciji po drugi svetovni vojni.