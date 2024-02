Odstavljen vodja programa potniških letal

Boeing je po grozljivi januarski eksploziji v zraku, ki je nakazala številne in ponavljajoče se težave z letalom, odstavil vodjo programa potniških letal 737 max Eda Clarka.

Model 737 max je Boeingovo najbolje prodajano letalo, vendar je bilo v zadnjih petih letih vir ponavljajočih se težav, začenši z 20-mesečno prizemljitvijo v letih 2019 in 2020 po dveh nesrečah, v katerih je umrlo 346 ljudi. Pred kratkim je na letalu boeing 737 max družbe Alaska Airlines kmalu po vzletu odneslo vrata, zaradi česar je na boku nastala zevajoča luknja.

Nacionalni odbor za varnost v prometu je v poročilu ugotovil, da se je nesreča zgodila zaradi manjkajočih štirih vijakov, odgovornost za incident pa je prevzel izvršni direktor Boeinga Dave Calhoun.

»Težavo smo povzročili mi in to razumemo,« je dejal investitorjem po poročanju o izgubi. »Ne glede na to, kakšne bodo ugotovitve, je Boeing odgovoren za to, kar se je zgodilo.«

Clark, ki je bil pri Boeingu zaposlen 18 let, je bil za program Max odgovoren šele od marca 2021, a je pred tem že opravljal funkcije, povezane z modelom 737 max, med drugim je bil glavni inženir in glavni mehanik modela 737.

Poleg težav, zaradi katerih sta bili letali 737 max 8 in max 9 po incidentih prizemljeni, so omenjeni incidenti pri Boeingu zamaknili tudi certificiranje dveh novih različic letala – max 7 in max 10. Izvršni direktorji treh ključnih Boeingovih strank – United Airlines, Southwest in Delta Air Lines – so nedavno dejali, da ne računajo več na to, da bodo kmalu dobili nove različice letal, ki so jih naročili.