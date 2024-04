Boeing zaenkrat plačal Alaska Airlines 160 milijonov dolarjev

Ameriški proizvajalec letal Boeing je ameriškemu letalskemu prevozniku Alaska Airlines zaradi januarskega incidenta z odpadlimi vrati na letalu 737 Max 9 zaenkrat plačal okoli 160 milijonov dolarjev kompenzacije, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Na Boeingovem letalu prevoznika je 5. januarja kmalu po vzletu z letališča v Portlandu odpadel panel z vrati in letalo je moralo zasilno pristati. Nihče od več kot 170 ljudi na letalu ni bil poškodovan.

Ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je zahtevala prizemljitev letal modela 737 Max 9. Na tleh je skoraj mesec dni moralo ostati okoli 170 teh letal po svetu.

Družba Alaska Airlines je v četrtek objavila, da jo je prizemljitev stala okoli 160 milijonov dolarjev dobička pred davki, in sicer predvsem zaradi izpada prihodka in stroškov, povezanih s prilagoditvijo poslovanja in ponovno vzpostavitvijo letov. Boeing ji je v teku prvega četrtletja plačal okoli 160 milijonov dolarjev »začetne kompenzacije«, je dodala.

Dodatno kompenzacijo »pod pogoji, ki so zaupne narave«, pričakuje v nadaljevanju poslovnega leta, je še navedel prevoznik.

Preiskava ameriškega Nacionalnega odbora za varnost v prometu (NTSB) je pokazala, da so manjkali nekateri vijaki, s katerimi bi moral biti panel pritrjen. Glavni izvršni direktor Boeinga Dave Calhoun je prevzel odgovornost in bo družbo vodil še do konca leta, potem pa bo s položaja odstopil. Nekaj potnikov na januarskem letu je proti Boeingu vložilo tožbo.