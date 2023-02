Nekoč misica, kmalu oskarjevka?

V losangeleškem Fairmont Century Plaza so podelili nagrade Združenja filmskih igralcev (Screen Actors Guild Awards – SAG), ki jih podeljuje igralski ceh za najboljše filmske in televizijske stvaritve ter igralske zasedbe minulega leta.

Malone sledeč svojemu naslovu je na prireditvi, enem pokazateljev, kaj se utegne dogajati oziroma nagrajevati na oskarjih, slavil film Vsepovsod naenkrat, v kategorijah za najboljšo igralsko filmsko zasedbo, nagrajeni pa so bili še 60-letna Michelle Yeoh za najboljšo žensko glavno vlogo ter Jamie Lee Curtis in Ke Huya Quana za najboljši stranski vlogi. Odštekana filmska pustolovščina, ki združuje elemente znanstvene fantastike, komedije in borilnih veščin, pa ganljive družinske drame, je osvojila rekordne štiri sagovske nagrade, odkar jih ceh podeljuje, začelo se je leta 1995.

»Če bom govorila, se bojim, da mi bo razneslo srce,« je Michelle Yeoh izjavila na odru, potem ko je v bitki na daljavo premagala igralski velikanki, kot sta Cate Blanchett in Viola Davis. »To ni zgolj nagrada zame, to je nagrada za vse, ki prihajajo iz podobnega sveta kot jaz.«

Kaskaderski podvigi

Michelle Yeoh že 40 let navdušuje z izvirnimi kaskaderskimi podvigi, letos pa v zgodovini filma pušča sled kot prva azijska nominiranka za oskarja v kategoriji za najboljšo žensko igralko v glavni vlogi. Ali ji bo uspelo osvojiti najprestižnejši kipec, bo znano 12. marca.

Yeohova je igralka malezijskega rodu, kariero je začela pri dvajsetih. Po zmagi na lepotnem tekmovanju za miss Malezije je nastopila v reklami s filmskim igralcem in mojstrom borilnih veščin Jackiejem Chanom, podpisala je pogodbo s produkcijsko hišo v Hongkongu, rojstno ime Yeoh Chu-Kheng pa je na njihovo željo spremenila v umetniško ime Michelle Khan.