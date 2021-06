Nekoliko drugačni lovci na sanje

Kmalu bo izšla knjiga Brende Myers-Powell o njenih pretresljivih izkušnjah prostitutke, pripravlja se tudi filmska upodobitev Dreamcatcher. FOTO: promocijsko gradivo filma

Na prvi pogled se zdi nenavadno, da nekdo, ki je bil petindvajset let žrtev nasilja in izkoriščanja, zagovarja legalizacijo prostitucije, vendar siprizadeva za prav to. Njena zgodba je pretresljiva, prvič se je znašla na ulici že pri štirinajstih letih, do štiridesetega leta se je prostituirala na ulicah Chicaga, iz začaranega kroga se ji je uspelo rešiti šele po tem, ko je utrpela izjemno hude poškodbe in je komaj preživela.»Ljudje se sploh ne zavedajo, kako zlahka pristane mlado dekle v tem poslu in kako zelo težko se iz njega izvleče,« je poudarila.Njej je to uspelo šele po travmatični izkušnji, ko jo je nasilnež šest ulic vlekel po asfaltu z avtomobilom. Takrat se je končno odločila, da je dovolj. Ustanovila je neprofitno združenje Lovec na sanje (Dreamcatcher), ki se posveča pomoči mladim dekletom, vendar pri tej ne gre zgolj za takšne in drugačne formalnosti, temveč za povsem konkretno pravno, socialno, psihološko in tudi finančno pomoč. Poleg tega je Brenda Myers-Powell še vedno vsako noč, tja do tretje ure zjutraj, na ulicah Chicaga, kjer dekletom deli kondome, sendviče in vodo, raje, kot da bi delila klasične nasvete, pa jim pripoveduje svojo tragično zgodbo, ki nanje naredi veliko večji vtis kot pridige in svarila.In 64-letna Brenda Myers-Powell ima izreden dar za pripovedovanje; v nasprotju z mnogimi, ki se sramujejo svojih izkušenj, nima nobenih zadržkov, da ne bi predstavila še tako temnih in bizarnih dogodkov. Konec meseca bo izšla njena knjiga, pripravlja se tudi filmska upodobitev njene življenjske poti. Ta je bila trnova že od vsega začetka. Mama, ki jo je rodila pri šestnajstih, je umrla šest mesecev po porodu, vzgajala jo je babica, ki je bila po njenih besedah sijajna ženska, vendar tudi alkoholičarka. Ob vsakem popivanju se je pri njej zbrala druščina, in medtem ko je alkoholizirana babica izgubila nadzor nad dogajanjem, so se začele dogajati spolne zlorabe, prvo takšno izkušnjo je Brenda doživela že pri štirih letih. Kmalu se je znašla v krogih prostitucije, še preden je dopolnila 14 let, je že rodila dve hčerki, nato je šla spirala le še strmo navzdol.Zdaj vse prizadevanje usmerja v to, da bi se prostitucija v ZDA legalizirala. Predvsem gre za formalno potrditev poklica, ki bi po njenem mnenju moral biti obravnavan kot vsak drug, saj bi to samodejno spremenilo status prostitutk. Predvsem bi lahko računale na pravno varstvo in ne nazadnje na pomoč policije, tožilstva in sodišč pri nasilju, izkoriščanju in zlorabah. Zdaj so obravnavane kot drugorazredni državljani, zelo pogosto dobijo odgovor, da so si glede na naravo svojega dela to »pač zaslužile«.