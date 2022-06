Nepopolni, a dragoceni Potter

Če je knjiga uspešnica, so dragocene tudi napakice v njej. To dokazuje prva izdaja mladinske knjige Harry Potter in kamen modrosti (v izvirniku Harry Potter and the Philosopher's Stone) angleške pisateljice J. K. Rowling. Pri avkcijski hiši Christie's iz Londona je namreč naprodaj ena od knjig čisto prve izdaje, ki je izšla v komaj 500 izvodih, vezanih v trde platnice, in vsebuje nekaj napak ter podpis avtorice.

Natisnili so jo leta 1997, 300 izvodov je takoj romalo v knjižnice, preostali so šli v prodajo in so zdaj dragocen del zasebnih zbirk. Kot vsi drugi izvodi iz tega natisa vsebuje tudi ta, ki je zdaj naprodaj po izklicni ceni približno 235.000 evrov, vsaj dve napaki. Na zadnji platnici je narobe črkovana angleška beseda »philosopher's« – manjka namreč drugi o, na strani 53 pa je pri seznamu šolskih potrebščin za znamenito Bradavičarko dvakrat navedena palica.

Izdaje knjig o čarovniku Potterju avtorice J. K. Rowling dosegajo že izjemno visoke izklicne cene. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Ko so začeli prodajati knjigo o mladem čarovniku Potterju, ki se skupaj s prijatelji šola na čarovniški akademiji Bradavičarka, je bila J. K. Rowling, ki je zdaj stara 56 let, še mlada in neznana pisateljica. Harryja Potterja in kamen modrosti so v naslednjih letih in desetletjih prodali v več kot 120 milijonih izvodov, kar ga uvršča med najbolje prodajane knjige vseh časov, serijo vseh sedmih knjig pa v več kot pol milijona izvodih; skupne prihodke od prodaje ocenjujejo na več kot sedem milijard evrov. Prav zato redki izvodi dosegajo vrtoglave vrednosti.

»V mnogih pogledih je ta knjiga fizična manifestacija magičnega spomina za množice ljudi, zato je tudi tako zaželena,« je dejal Mark Wiltshire, kurator razstave Umetnost literature, v okviru katere bo od 7. junija na ogled tudi omenjeni izvod. Enega takih so pred časom prodali za več kot 400.000 evrov.