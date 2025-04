150 razlogov za demonstracije proti Trumpu

»Oh, Kristus, zakaj ne bi?« je nepremičninska agentka Cherry odgovorila na vprašanje, zakaj je prišla na washingtonski National Mall med Belo hišo in kongresom demonstrirat proti republikanskemu predsedniku Donaldu Trumpu. Prva dama slovenskega rodu Melania je zaradi njih za en dan prestavila predstavitev vrtov Bele hiše, saj najbrž še pomni, kako se je morala v prvem moževem mandatu enkrat zaradi demonstracij skupaj z njim in sinom Barronom umakniti v tamkajšnji bunker. Današnji protesti so bili vsaj na začetku videti zelo miroljubni, a tudi zelo ogorčeni.

»Naj vam naštejem razloge, 150 razlogov,« je odgovorila Cherry, ki je v prestolnico prišla iz kalifornijskega San Diega. »Social Security, Medicare, Medicaid, ministrstvo za delo, zatiranje volivcev in seveda človekove pravice.« S prvimi tremi postavkami je omenila državno pokojninsko zavarovanje ter zdravstvena za starejše in revne, za katere se bojijo številni demokrati. Nasprotujejo tudi odpuščanju zaposlenih v zvezni upravi, ki jih republikanski predsednik izvaja s pomočjo najbogatejšega zemljana Elona Muska, pri človekovih pravicah pa jih skrbi »za ljudi, ki so izginili v Salvadorju«.

Številni Američani so ogorčeni. Foto: Barbara Kramžar

Trump in njegovi prepričujejo, da gre za zakrknjene morilce, posiljevalce in druge zločince s povezavami z venezuelsko diktaturo, ki so tudi sicer v državo vstopili ilegalno, demokrati hočejo še naprej odprte meje. »Elon Musk ni bil izvoljen!« je dodala upokojena učiteljica Tamara, ki je prišla iz Kanade in se je tudi ogrnila s kanadsko zastavo. »Trump je lažnivec!«

Pred sobotnimi demonstracijami so ameriške borze izgubile največ vrednosti v dveh dneh v svoji zgodovini, potem ko je republikanski prvak naznanil desetodstotne carine na uvoz iz večine držav sveta, na številne z Evropsko unijo vred še dodatne. Pravi, da hočejo le enakopravne pogoje za ameriške izdelke, ki jim mnoge države s carinami in necarinskimi trgovinskimi ovirami otežujejo ali celo preprečujejo vstop na svoje trge. V Washingtonu si še nihče ne upa napovedovati, kako se bodo iztekle »največje gospodarske spremembe naših življenj«, Trump pa ostaja odločen: »Kitajska je bila prizadeta veliko bolj od ZDA, skupaj s številnimi drugimi državami so nas zelo slabo obravnavali.«

Demonstranti pred obeliskom predsednika Georgea Washingtona. Foto: Amid Farahi/Afp

Po njegovem so pridobili že pet tisoč milijard investicij in jih bodo še veliko več, delovna mesta se vračajo v ZDA. »To je gospodarska revolucija!« Konservativni komentatorji opozarjajo, da so bile konec tedna borzne vrednosti kljub izgubil okrog šest tisoč milijard dolarjev še vedno višje kot pred letom dni v času demokratskega predsednika Joeja Bidna in res je v soboto objavljena raziskava javnega mnenja J.L.Partner in Daily Mail še vedno kazala 53 odstotno zadovoljstvo s predsednikovimi programi.

V skladu s tem so še naprej videti potlačeni politiki demokratske stranke, ki so na novembrskih volitvah dobili zvenečo klofuto delavskega razreda ter še posebej moških vseh barv kože, pa tudi predmestnih mam in številnih drugih. Draginja v času demokrata Bidna je razjezila mnoge tradicionalno demokratske volivce, prav tako agresivni prebujenski programi rasnih, spolnih in drugih identitet. Morda bodo gospodarske težave spodkopale tudi priljubljenost republikanskega predsednika, številni njegovi nasprotniki med ameriškim ljudstvom pa že zdaj nočejo molčati.

Demonstrant proti republikanski administraciji. Foto: Roberto Schmidt/Afp

»Grozen je!« je v soboto v arlingtonskem predmestju prestolnice Washington med sprehajanjem psa o Trumpu izjavila upokojenka Ana. »Trojno strašilo: revščina, rasizem in pogoltnost!« je ob sliki troglavega zmaja s Trumpom, Muskom in podpredsednikom J.D.Vanceom kot njegovimi glavami napisala demonstrantka ob washingtonski Constitution Avenue. Druga je nosila napis »To ni normalno!« in »Uprimo se!« Protesti z naslovom »Roke stran!« so privabili mnoge, ki z organizacijo MoveOn in drugimi soglašajo, da gre za napad na vlado, gospodarstvo in temeljne pravice. Demonstracije so potekale v več kot tisoč ameriških mestih, v prestolnici je bil med govorniki tudi demokratski kongresnik Jamie Raskin.

Najbolj ogorčeni nasprotniki sedanje administracije so v minulih tednih poškodovali vozila avtomobile znamke tesla vodje urada za vladno učinkovitost Elona Muska. Napadi so se v minulih dneh vnesli, saj je Trumpovo pravosodno ministrstvo zagrozilo z drakonskimi kaznimi, krivce pa z lahkoto fotografirajo in tako identificirajo sama visoko tehnološka vozila. Ni pa se vneslo veliko nasprotovanje ameriške levice Trumpu in njegovim republikancem, očitno tudi na sobotnih demonstracijah.