Trump je najožjemu krogu namignil, da bo Musk kmalu odšel

Predsednik Donald Trump je svojemu najožjemu krogu, vključno s člani kabineta, zaupal, da se bo Elon Musk v prihodnjih tednih umaknil s trenutne funkcije »partnerja v vladi«, piše kolumnistka Rachael Bade v Politicu. O Musku piše kot o »vseprisotnem Trumpovem navijaču« in »washingtonskem eksekutorju«.

Trumpovi zaupniki, ki želijo ostati anonimni, so povedali, piše Politico, da je predsednik sicer še vedno zadovoljen z Muskom in njegovim razvpitim uradom za vladno učinkovitost Doge, da pa sta se v zadnjih dneh strinjala, da se bo moral Musk vrniti k svojim podjetjem.

Muskov umik prihaja v času, ko so nekateri znotraj Trumpove administracije in mnogi zunanji zavezniki vse bolj razočarani nad njegovo nepredvidljivostjo in milijarderja vse bolj vidijo kot politično breme. To je postalo še bolj očitno v torek, ko je konservativni sodnik, ki ga je Musk glasno podpiral, izgubil boj za sedež v vrhovnem sodišču v Wisconsinu za deset točk.

To prav tako predstavlja močan premik v odnosu med Trumpom in Muskom v primerjavi z mesecem dni nazaj, ko so uradniki Bele hiše in zavezniki napovedovali, da bo Musk »ostal tu« in da bo Trump že našel način, da preseže 130-dnevno časovno omejitev.

Najbrž bo ostal neformalni svetovalec

Eden od višjih uradnikov administracije je dejal, da bo Musk verjetno ohranil neformalno vlogo svetovalca in bo še naprej občasno prisoten v Beli hiši. Drugi je opozoril, da se slepijo tisti, ki mislijo, da bo Musk popolnoma izginil iz Trumpove »orbite«.

Po mnenju zaupnikov bo ta prehod verjetno sovpadal s koncem Muskovega obdobja kot »posebnega vladnega uslužbenca« posebnega statusa, ki ga začasno izvzema iz nekaterih etičnih pravil in pravil o navzkrižju interesov. To 130-dnevno obdobje naj bi se izteklo konec maja ali v začetku junija.

Trumpov svetovalec Elon Musk. FOTO: Vincent Alban/Reuters

Muskovi zagovorniki znotraj administracije verjamejo, da je pravi čas za spremembo, saj so prepričani, da je že dosegel maksimum pri krčenju vladnih agencij.

Toda mnogi drugi pravijo, da gre za nepredvidljivo, neobvladljivo silo, ki je imela težave pri komunikaciji z ministri oziroma sekretarji, a tudi v »verigi« hierarhije Bele hiše, ki jo vodi šefica kabineta Susie Wiles. Musk jih je pogosto spravljali v zadrego z nepričakovanimi komentarji in izjavami na platformi X, to je na svojem družbenem omrežju – vključno z deljenjem nepreverjenih informacij in neusklajenih načrtov za zmanjševanje zveznih agencij.

Politična grožnja, ki jo predstavlja Musk, je bila še bolj izpostavljena v torek, po Muskovi približno 20 milijonov dolarjev vredni naložbi v volilno tekmo v Wisconsinu, pri čemer so nekateri to odkrito označili za referendum o »polarizirajočem mogotcu«.

Slovo od domoljuba in prijatelja

Trump je sicer že na sestanku kabineta 24. marca povedal, da bo Musk zapustil administracijo, takoj nato pa povabil novinarje in kamere na zaključek srečanja, kjer je izdatno pohvalil Muska.

Tesla. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo/AFP

»Elon, rad bi se ti zahvalil - vem, da si že veliko doživel,« je dejal Trump in omenil grožnje s smrtjo in množični vandalizem, usmerjen proti avtomobilom Tesla. Označil ga je tudi za domoljuba in svojega prijatelja.

Oba sta kasneje javno namignila na odhod. Ko je Bret Baier iz Fox News v četrtek vprašal Muska, ali bi bil pripravljen oditi, ko mu poteče status posebnega vladnega uslužbenca, je Musk izjavil, da je naloga opravljena: »Mislim, da bomo v tem časovnem okviru opravili večino dela, potrebnega za zmanjšanje primanjkljaja.«

V ponedeljek zvečer je Trump novinarjem dejal, da se bo »na neki točki Elon želel vrniti v svoje podjetje«, sam pa, da bi ga zadržal, če bi lahko.

»Kot je rekel predsednik, bi Bela hiša rada obdržala Elona čim dlje,« je tiskovni predstavnik Bele hiše Harrison Fields dejal v torek, ko so bili objavljeni rezultati volitev v Wisconsinu. »Elon je bil ključnega pomena pri izvajanju predsednikove agende in bo nadaljeval s tem dobrim delom, dokler predsednik ne reče drugače.«

Toda mnogi, ki so blizu Trumpu, vse bolj pričakujejo, da bo Musk kmalu odšel in da presenečenjem, ki so segala od eksplozije elektronske pošte ob koncu tedna do nenamernih zmanjšanj programov za preprečevanje ebole, končno bijejo zadnje ure.

»Da ne omenjam njihove skrbi glede Muskove politične odgovornosti,« zaključi svoj komentar Rachael Bade v Politicu.