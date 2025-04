Oče Elona Muska navdušen nad Vladimirjem Putinom

Errol Musk, oče tehnološkega milijarderja Elona Muska, je v intervjuju za BBC, izrazil svoje občudovanje do ruskega predsednika Vladimirja Putina »kot človeka«.

»Neumno bi ga bilo ne občudovati, ker je vedno miren,« je dejal Errol Musk za BBC in dodal, da posluša Putinove govore ter meni, da govori »logične stvari«. Poudaril je, da gre za njegovo osebno mnenje in ne politično usmeritev. »Če ga ocenjuješ kot človeka, ne govorim o odnosih med državami in podobnem... zame je močan voditelj«, je še dodal za BBC.

Errol Musk trdi, da podobno meni vsa družina: »Vsi mislimo tako. Vsi smo enaki,« je zatrdil za BBC. Čeprav ljudje okoli njega pogosto svarijo pred Putinom, ga sam vidi kot zgled močnega voditelja, poroča BBC.

Ko ga je novinar soočil z dejstvom, da je Putin začel vojno v Ukrajini, je Errol Musk odvrnil, da »bo šele čez čas mogoče razumeti, kdo jo je v resnici začel«, piše BBC, njegove besede pa povzema tudi ruski državni medij RT. Kljub temu je branil sinovo ravnanje ob začetku konflikta: »Kar je storil, ko se je vojna začela – takoj je dal Starlink Ukrajini. Takrat se je to zdela prava odločitev. A ta vojna se ne konča, vleče se in vleče,« je povedal za BBC.

Elon Musk je sicer v svojih pričevanjih očeta večkrat obtožil hladnosti in ga omenjal v negativni luči. FOTO: Halden Krog

Zavrnil je namigovanja, da bi bili za spremembo Elonovega stališča krivi poslovni interesi. »Ne gre za poslovne interese. Za božjo voljo, saj imamo vse! Ne potrebujemo denarja ali še enega uspešnega posla«, je še poudaril za BBC. Po njegovih besedah naj bi Elon Musk, ko je pregledal podatke o financiranju vojne, to označil za »največji korupcijski stroj v zgodovini človeštva«, navaja UNN.

Elon Musk, ki vodi podjetji SpaceX in Tesla, ima prek SpaceX-a sklenjene več milijard dolarjev vredne pogodbe z ameriško vlado (Pentagon, NASA) in 1,8-milijardno pogodbo s Cio za razvoj vohunskega satelitskega omrežja, poroča Kyiv Independent. Njegovo omrežje Starlink s skoraj 7000 sateliti igra ključno vlogo pri ameriških vojaških komunikacijah, vključno s komunikacijami ukrajinskih oboroženih sil na bojišču, dodajata Kyiv Independent in RT.

Čeprav je Musk poudarjal pomen Starlinka za ukrajinsko obrambo, češ da bi se brez njega »celotna frontna črta zrušila«, je hkrati izražal zaskrbljenost, da bi nadaljnja zahodna podpora lahko konflikt stopnjevala v svetovni spopad, morda celo tretjo svetovno vojno. Zato se dosledno zavzema za diplomatsko rešitev, navaja RT. Njegova stališča, vključno s predlogi, da bi mirovna pogajanja morda zahtevala ozemeljske odstope Ukrajine, so sprožila ostre kritike Kijeva in njegovih podpornikov.

Nedavno je javnost zamajal z novo kontroverzno trditvijo, da Volodimirja Zelenskega »Ukrajinci prezirajo«. Po navedbah UNN naj bi predsednik Donald Trump svojemu ožjemu krogu sporočil, da bo Musk v prihodnjih tednih zapustil mesto vodje Urada za vladno učinkovitost (Doge), čeprav naj bi bil z njegovim delom zadovoljen.

Errol Musk, južnoafriški nekdanji poslovnež in politik, je znan po zapletenem odnosu s svojimi otroki. Elonov mlajši brat Kimbal je očeta obtožil, da je nanje včasih kričal po več ur ter jih označeval za ničvredne, poroča Kyiv Independent. Tudi Elon Musk je v svojih spominih očeta večkrat obtožil hladnosti in ga omenjal v negativni luči, dodaja UNN.