Obsojeno serijsko morilko štirih otrok pomilostili

Malo po mileniju so 36-letno Kathleen Folbigg ožigosali kot najhujšo serijsko morilko Avstralije, danes, po dvajsetih letih v zaporu, pa je odkorakala na prostost. Mamo štirih pokojnih otrok so za nedolžno razglasili po ponovni podrobni raziskavi. Ta je pokazala, da so bile nenadne smrti 19 dni starega Caleba Gibsona, osemmesečnega Patricka Allena, desetmesečne Sarah Kathleen in devetnajstmesečne Laure Elizabeth naravnega izvora.

Ni zanesljivih dokazov, da bi bil kateri koli od teh otrok, rojenih med letoma 1989 in 1999, zadušen, kar naj bi storila mati zaradi duševne stiske, kot je bilo razglašeno ob razsodbi leta 2003. Aretirana je bila po tistem, ko je njen mož in oče četverice Craig Gibson Folbigg poklical policijo ter povedal, da je v ženinem dnevniku prebral vrsto skrb vzbujajočih stvari, ki kažejo na njeno krivdo. Kmalu zatem so jo najprej obsodili na štirideset let zapora predvsem na podlagi zastarele maksime britanskega pediatra Roya Meadowa: »Ena nenadna smrt dojenčka je tragedija, dve sta sumljivi in tri so umor, dokler se ne dokaže nasprotno.«

Vzrok smrti genske okvare

Folbiggova se je ves čas sklicevala na svojo nedolžnost ter trdila, da otrok ni umorila. Na to je opozarjala tudi leta 2020 objavljena poglobljena raziskava kar devetdesetih strokovnjakov pod taktirko znanstvenice Carole Vinuese. Tej je sledila peticija z več kot stotimi podpisi uglednih znanstvenikov z vsega sveta, a je bila revizija tudi leta 2021 zavrnjena. Maja lani se je vendarle zgodil preobrat, ko je generalni državni tožilec Mark Speakman napovedal še eno preiskavo obsodbe.

Obramba, ki jo je po poročanju BBC vodil upokojeni sodnik Tom Bathurst, je naposled dokazala, da je bila Kathleen Folbigg skrbna mama, njeni dnevniški zapisi so bili odraz tipičnega žalovanja in z njim povezanimi občutki krivde, njeni otroci pa so umrli zaradi prirojenih nepravilnosti oziroma redkih genskih okvar, ki izvirajo tako z materine kot očetove strani ter med drugim povzročajo zastoj srca in epilepsijo.

Njen oče je umoril mamo

Smrt otrok ni edina družinska tragedija po krivem obsojene Folbiggove, saj je tudi sama kot osemnajstmesečna dojenčica izgubila mamo. Ta pa ni umrla naravne smrti, temveč jo je kar štiriindvajsetkrat zabodel dekličin biološki oče. Po posvojitvi je že pri petnajstih letih pustila šolo in se leta 1987 poročila s Craigom Gibsonom Folbiggom. Primer Kathleen Folbigg je po novem naslovljen kot ena največjih avstralskih sodnih zmot.

»Zanjo je bila to dvajsetletna kalvarija. Želim ji mir,« je ob izpustitvi Avstralke, ki bo 14. junija dopolnila 56 let, dejal generalni državni tožilec Michael Daley ter dodal, da je v mislih tudi z očetom otrok. Folbiggovi se v skrajno žalostni življenjski drami obeta vsaj malo finančnega zadoščenja, saj bo lahko vlado zdaj tožila za odškodnino v vrednosti več milijonov dolarjev.