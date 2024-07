Od kmeta do gostilničarja

Priljubljeni voditelj avtomobilske oddaje Top Gear in kasneje oddaje The Grand Tour Jeremy Clarkson slovi po zabavnih kolumnah o avtomobilih, ki jih objavlja v Sunday Timesu. Zapisal je na primer: »Suzuki wagon je avto, ki se mu morate izogniti tako kot nezaščitenemu seksu s travestitom iz Etiopije.« Ali: »Chevrolet corvette Z06 je kot herpes. Lepo se imaš, ko ga stakneš, in manj lepo, ko moraš živeti z njim«; »Odprt avto s štirimi vrati je tako grozen, da je bil v njem videti dobro le Adolf Hitler«; »BMW-jev mini ne potrebuje navigacijskega sistema, ker se kar sam odpelje okupirat Poljsko.« Zaradi politične nekorektnosti se je moral večkrat opravičiti.

Štiriinšestdesetletnega Clarksona so, presenetljivo, letos spet razglasili za najbolj seksi moškega v Veliki Britaniji in na Irskem, ta mož z veliko glavo in še večjim trebuhom je namreč premagal Cilliana Murphyja, Toma Hollanda in Idrisa Elbo.

Pred leti je z zaročenko Liso Hogan kupil farmo in se preselil na deželo. Tam goji prašičke, zelenjavo, gobe in prideluje lastno pivo. Odprl je tudi trgovino z doma pridelanimi izdelki in o vsem skupaj posnel resničnostni šov Clarksonova kmetija, ki velja za eno najbolj gledanih serij na Amazonu Prime. Rad pove, da ima s kmetijo samo izgubo in da, če ne bi bil umazano bogat, bi jo moral že zdavnaj zapustiti. Clarkson je priznal, da ni vedel, da je kmetovanje tako zelo naporno niti da je tako zelo odvisno od vremena.

Zdaj pa se je odločil, da bo na deželi kupil še gostilno, čeprav so mu vsi govorili, da je to dejavnost, ki vedno hitreje propada. A ni nikogar poslušal. Najprej si je ogledoval 400 let staro krčmo, ki je bila zadnja leta indijska restavracija. Na koncu je kupil gostilno z imenom The Windmill blizu Burforda. Ima že načrte – želi si, da bi v njej imel nekaj miz z biljardom, sobo, v kateri bi igrali domino in pikado. Hrana bo starinska in prava angleška – pastirske pite in ribe ter krompirček. Vsako soboto bodo kvizi, ker si želi, »da bi kmetje trenirali tudi možgane, ne le vožnjo s traktorjem«. Ne bodo pa ponujali niti kave niti kokakole. Želi si tudi, da bi na vrtu vedno gorel taborni ogenj, ob katerem bi se ob večerih zbirali vaščani. Predstavljal si je, kako bo vsak večer brez slabe vesti zvrnil kakšno pivo ali svoje priljubljeno vino, a mu je zdravnik, kot je zapisal v kolumni, zaradi zatečenih jeter pitje za nekaj časa prepovedal.