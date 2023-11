Od treh grammyjev do sodišča

Slavna 46-letna kolumbijska pevka Shakira je na slovesnosti v Sevilji minuli teden osvojila tri grammyje za latinskoameriško glasbo, tudi za najboljšo pesem, jutri pa se bo v Barceloni proti njej začelo sojenje zaradi davčne utaje. Španski davčni organi ji očitajo, da je v letih od 2012 do 2014 preživela po več kot šest mesecev kot španska rezidentka, zaradi česar je bila zavezana plačilu davka (sama naj bi v teh treh letih kot glavno prebivališče navedla Bahame).

Španijo naj bi ogoljufala za 14,5 milijona evrov. Da bi dokazali, da je živela tam, je tožilstvo že vpoklicalo 117 prič, med njimi frizerke, studijske tehnike, plesne učiteljice, terapevtke, kozmetičarke, ginekologe in njenega šoferja, poročajo tuji mediji. Če bo spoznana za krivo, ji grozi osem let zapora in 24 milijonov evrov globe.

Obtožb se brani

Pevka, ki s sinovoma Milanom in Sashem živi v Miamiju, se vseh obtožb brani. Davčne organe obtožuje, da vodijo kampanjo njenega blatenja in da so se nanjo spravili zaradi drugih španskih davkoplačevalcev. Že v enem od lanskih intervjujev je izjavila: »Takrat sploh nisem preživela v Španiji 183 dni na leto, saj sem bila zaposlena s poklicnimi obveznosti po svetu. In plačala sem vse, za kar so trdili, da sem dolžna, še preden so vložili obtožbo. Torej jim ne dolgujem nič.«

Prepričana je, da so jo španski dacarji vzeli pod drobnogled, ker je bila v zvezi s španskim državljanom, zdaj že nekdanjim nogometnim zvezdnikom Barcelone Gerardom Piquéjem. Lani sta, menda zaradi njegove nezvestobe, končala dvanajstletno zvezo.

Pojavljajo se govorice, da bo Shakira pogoditev zavrnila. Sojenje naj bi trajalo do 14. decembra, ne glede na izid pa pevko v Španiji čaka še ločena obtožba, da leta 2018 ni plačala 6,6 milijona evrov davkov.