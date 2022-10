Oktoberfest 2022

Festival piva v Münchnu je letos potekal od 17. septembra do 3. oktobra. Prireditev, ki velja za enega od simbolov Nemčije, je bila prvič organizirana 12. oktobra 1810 kot druženje v čast mladoporočencema, prihodnjemu bavarskemu kralju Ludviku I. in princesi Terezi Saški. Originalni Oktoberfest je postregel tudi s konjsko dirko, kar se je obdržalo do leta 1960. Kasneje so jo premaknili na zgodnejši čas, ko je vreme v bavarski prestolnici običajno lepše, ime pa je ostalo.

Oktoberfest, ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in eden največjih festivalov na svetu, predstavlja pomemben del bavarske kulture. Običajno ga obišče okoli šest milijonov ljudi, lokalno gospodarstvo pa z njim letno zasluži okoli 1,2 milijarde evrov.

Za pivo je bilo letos treba odšteti več kot na zadnjem Oktoberfestu. Litrski vrček stane med 12,60 in 13,80 evra, kar pomeni, da se je od leta 2019 v povprečju podražil za 15,77 odstotka.

Med festivalom pivski romarji v povprečju po grlu spustijo 7 milijonov litrov piva, 80 tisoč litrov vina, 32 tisoč litrov penečega vina, 220 litrov kave in 1 milijon litrov vode in limonade, okrepčajo pa se z okoli 120 voli, 60 telički, 520 tisoč piščanci in 120 tisoč pari svinjskih klobas.

Mnogi pivoljubci pozabijo, da vsebuje postreženo pivo od 7,5% do 8% alkohola, tako da nekateri kaj hitro omagajo po prekomernem pitju. Takim patronom rečejo »Bierleichen«, kar v nemščini pomeni »pivsko truplo«.

