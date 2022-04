Olena Zelenska: Rusov ne bom več naslavljala

»Tarča številka ena smo vsi mi,« pravi Olena Zelenska v zvezi s sonarodnjaki in dodaja, da pred ruskimi vojaškimi silami ni varen nihče.

V razvoju vrženi desetletja nazaj

Medtem ko se njen mož Volodimir Zelenski, s katerim imata sedemnajstletno hčer Oleksandro in devetletnega sina Kirila, ukvarja z vojaško obrambo države, se sama posveča humanitarnim dejavnostim in globalnemu ozaveščanju o tem, kako spopadi vplivajo na običajne Ukrajince, predvsem na otroke in mladino:

»Mnogi, ki jim je uspelo zbežati z bojišč in so uzrli smrt, pravijo, da je glavno zdravilo po tej izkušnji dejavnost, ko nekomu pomagaš; sama poskušam delovati v smeri zaščite in podpore. Odgovornost te disciplinira.« Že pred vojno se je veliko posvečala otrokom in njihovim temeljnim potrebam, ki zadevajo zdrav življenjski slog, zdaj pa se ji zdi, kot bi bili v razvoju vrženi desetletja nazaj v preteklost:

Z Volodimirjem Zelenskim, ukrajinskim predsednikom, pred tem poklicnim igralcem, se nazorsko ujemata. FOTO: Shutterstock

»Ne pogovarjamo se več o zdravi hrani, temveč le še o hrani, saj gre za osnovno preživetje naših otrok. Del razprav ni več oprema za šole, temveč je v negotovosti izobraževanje milijonov otrok.«​ Navedla je skrb vzbujajoče podatke, da se jih je polovica moralo izseliti v tujino, na tisoče pa jih je bilo fizično in psihološko ranjenih.

V intervjuju je še povedala, da se z možem, s katerim sta poročena 19 let, nista v živo srečala že en mesec in sta v stikih le po telefonu; enako velja za otroka, ki sta z njo na varnem. Zelenskega je pričakovano opisala le z laskavimi pridevniki in samostalniki: »Od nekdaj sem vedela, da je in bo moja zanesljiva opora. Potem je postal čudovit oče in podpora za najino družino. Zdaj je več ljudi vse to videlo skozi moje oči.«

Nočejo postati zgolj statistika

Kar zadeva vojno propagando in Ruse, meni, da so ti zaradi svojih močnih prepričanj slepi in gluhi, zato v tej smeri ne bo več trošila energije: »Rusov ne bom več naslavljala.« Hkrati ves svet, o katerem je prepričana, da jih vidi in sliši, opozarja in roti, naj njihove žrtve ne postanejo zgolj vojna statistika: »Ne navadite se na naše žalovanje!« Že v začetku aprila je v intervjuju za modno biblijo Vogue pozvala, naj ljudje nadaljujejo s protesti in pritisnejo na svoje vlade, da se bodo te primerno odzvale oziroma ukrepale: »Ukrajinci so enaki kot vi!«