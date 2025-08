Lynette Howell Taylor izvoljena za predsednico filmske akademije

V četrtek so člani upravnega odbora Akademije filmskih umetnosti in znanosti izbrali novo vodjo. Za 37. predsednico te organizacije so izbrali 46-letno Lynette Howell Taylor, britansko producentko filma Zvezda je rojena (A Star is Born), za katerega je Taylorjeva leta 2019 prejela nominacijo za oskarja za najboljši film. Ima bogate producentske izkušnje in je dolga leta vključena v vodstvo akademije.

Producentka je v zadnjih 70 letih najmlajša na tem položaju (po Georgeu Seatonu, ki je funkcijo prevzel pri 44 letih) in prva oseba v 28 letih, rojena zunaj ZDA (po Kanadčanu Arthurju Hillerju), ki je bila izvoljena na ta položaj v 98-letni zgodovini akademije, poroča The Hollywood Reporter.

Lynette Howell Taylor je svojo kariero sicer začela v gledališču. Odkar se je pri 22 letih preselila v Hollywood, je ustvarila na desetine filmov. FOTO: Angela Weiss/AFP

Howell Taylorjeva, ki je članica producentskega oddelka akademije od leta 2014, je nasledilaki je bila izvoljena leta 2022 in odhaja po treh zaporednih enoletnih mandatih. Skupaj z glavnim izvršnim direktorjembo Howell Taylor vodila akademijo v časih, ko se ta sooča s hitro spreminjajočim se okoljem za podelitev oskarjev in filmsko industrijo, piše Los Angeles Times.

Na seji na sedežu akademije v Beverly Hillsu je 55-članski odbor izvolil tudi nove funkcionarje za mandat 2025–26: skladateljico Lesley Barber so ponovno izvolili za podpredsednico (predsednica odbora za članstvo); producentko Jennifer Fox za podpredsednico (predsednica odbora za nagrade); dokumentarista Simona Kilmurryja za podpredsednika/blagajnika (predsednik finančnega odbora); igralca Louja Diamonda Phillipsa so izvolili za podpredsednika (predsednik odbora za enakost in vključevanje); pisatelja Howarda A. Rodmana pa so ponovno izvolili za podpredsednika/tajnika (predsednik odbora za upravljanje).

Funkcija neplačana, večinoma ceremonialna

Kot predsednica bo Howell Taylorjeva pričakovano pomagala usmerjati akademijo skozi obdobje prenove in negotovosti, ki ne zadeva le akademije, temveč celotno filmsko industrijo. Akademija se še naprej spopada z upadanjem gledanosti podelitev oskarjev – letošnja prireditev je v povprečju pritegnila 19,7 milijona gledalcev, kar je več kot leto prej, a še vedno manj kot polovico tistega, kar je dosegala v 90. letih.

Predsedniška funkcija je neplačana in večinoma ceremonialna, a je v zadnjih letih pridobila večjo težo, še posebej po burnem odzivu na incident z Willom Smithom leta 2022, navaja Los Angeles Times.

Izvršni direktor: To je izjemna skupina članov

»Lynette je že vrsto let ključni del upravnega odbora Akademije, nazadnje je kot predsednica odbora za nagrade oživila naše delo na področju podeljevanja nagrad,« je v izjavi povedal izvršni direktor Akademije Bill Kramer, poroča The Hollywood Reporter. »Veselim se sodelovanja z njo kot našo novo predsednico Akademije, pa tudi s temi izjemno predanimi in strateško usmerjenimi člani upravnega odbora.

To je izjemna skupina članov Akademije, ki bo spodbujala poslanstvo Akademije, podpirala naše člane po vsem svetu, zagotavljala našo dolgoročno finančno stabilnost in slavila dosežke globalne filmske skupnosti.«

Howell Taylorjeva je svojo kariero sicer začela v gledališču. Odkar se je pri 22 letih preselila v Hollywood, je ustvarila na desetine filmov. Med njimi so priznani neodvisni filmi, kot so Half Nelson iz leta 2006, Otožno valentinovo (Blue Valentine) iz leta 2010 in Kapitan Fantastični (Captain Fantastic) iz leta 2016 ter studijski filmi, vključno s prej omenjenim filmom Zvezda je rojena in Računovodja (The Accountant) 2 z začetka tega leta.

V letih, odkar je bila v odboru, se je gledanost oskarjev povečevala

Leta 2020 je skupaj s Stephanie Allain producirala 92. podelitev oskarjev in za to televizijsko oddajo prejela nominacijo za emmyja; podelitev je zaznamovala zgodovinska zmaga filma Parazit Bong Joon-hoa.

V okviru akademije je tri leta opravljala funkcijo podpredsednice in predsednice vplivnega odbora za nagrade, kjer je igrala ključno vlogo pri usmerjanju podeljevanja oskarjev v obdobju institucionalnih sprememb. V vseh teh letih se je gledanost prenosa povečevala.

Howell Taylor ima, kot navaja The Hollywood Reporter, polne roke dela: z možem Grahamom Taylorjem, izvršnim direktorjem podjetja Fifth Season (prej Endeavor Content), sta starša treh majhnih otrok; družina je pred kratkim izgubila dom v požaru v Pacific Palisades; poleg tega bo konec leta izšel njen odmevni film Roofman režiserja Dereka Cianfranca, v katerem igra Channing Tatum.

Vendar je nova predsednica znana po svoji neutrudnosti in je že seznanjena z notranjim delovanjem Akademije in oskarjev, zato pričakujejo, da bo lahko takoj začela delo. Poleg tega lahko v upravnem odboru ostane in opravlja funkcijo predsednice le še to in prihajajoče leto, preden bo naletela na enako omejitev mandata kot Yangova.