97. podelitev oskarjev

Letošnja 97. podelitev filmskih nagrad oskar je znamenito hollywoodsko gledališče Dolby spet enkrat spremenila v središče vsega filmskega sveta. Prvi oskar večera tradicionalno pripada igralcu v stranski vlogi - pričakovano ga je osvojil Kieran Culkin za vlogo v filmu Resnična bolečina o bratrancih, ki na Poljskem iščeta sledove svoje judovske stare matere.

Za najboljši izvirni scenarij je akademija nagradila film Anora o mladi uzbeški Američanki iz Brooklyna, ki se do srečanja sina ruskega oligarha preživlja kot slačipunca in prostititka. Ljubimca se zapleteta v strastno razmerje s poroko kje drugje kot v Las Vegasu, življenje v ljubezni in bogastvu pa se konča, ko poroko odkrijejo Ivanovi starši. Hočejo jo za vsako ceno razveljaviti. Zgodba sodobne Pretty Woman je navdušila že filmski festival v Cannesu

HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 02: Mick Jagger speaks onstage during the 97th Annual Oscars at Dolby Theatre on March 02, 2025 in Hollywood, California. Kevin Winter/Getty Images/AFP (Photo by KEVIN WINTER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP) Foto Kevin Winter Getty Images Via Afp