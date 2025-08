Umrla je Sanja Lončar

V sredo, 30. julija, se je v 61. letu starosti po hudi bolezni poslovila novinarka, voditeljica, predavateljica in pisateljica Sanja Lončar. Bila je ena od najbolj vidnih zagovornic zdravega načina življenja v sobivanju z naravo pri nas.

»Svet bo za vedno polnejši, ker ga je s svojo srčno predanostjo človeku in naravi sooblikovala naša ljuba Sanja. Nadaljujmo njeno poslanstvo skupaj, naj se njena in naša skupna vizija še naprej uresničuje! Ljuba Sanja – počivaj v miru,« so ob njeni smrti zapisali pri portalu Zazdravje.net, ki ga je urejala Lončarjeva.

Bila je avtorica in soavtorica 23 monografij o naravnem načinu bivanja, pri katerem je treba poslušati svoje telo. Številna njena dela so prevedena tudi v tuje jezike, predvsem nemščino. Predavala je in vodila seminarje za strokovno in splošno javnost v Sloveniji, na Hrvaškem v Avstriji in Nemčiji.

Lončarjeva je nevladno gibanje oz. projekt Skupaj za zdravje človeka in narave vodila od leta 2005, je zapisano na spletnem portalu Zazdravje.net. V gibanju so raziskovali naravne rešitve za težave sodobnega človeka.