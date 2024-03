Osmoljenka za glavno žensko vlogo

Podeljevalce najprestižnejših nagrad v filmskem svetu oskarjev, se pravi ameriško filmsko akademijo, že dolgo obtožujejo, da je preveč naklonjena belim igralkam in igralcem. Ker se danes tovrstnih obtožb vsi bojijo kot hudič križa, se akademija trudi, da bi čim več nagrad podelila nebelim umetnicam in umetnikom. Letos so številni slavilci pisanosti na velikem platnu upali, da bo kipec za glavno žensko vlogo odnesla zvezdnica filma Morilci cvetne lune (Killers of the Flower Moon), hči bele matere in očeta Indijanca Lily Gladstone. A se upanje ni uresničilo. Za vlogo v filmu Nesrečna bitja (Poor Things) je oskarja za glavno žensko vlogo pobrala kot sneg bela Američanka švedsko/nemško/angleško/škotsko/irskih korenin Emma Stone.

Kljub temu se je Gladstonova že vpisala v zgodovino kot prva Indijanka z drugo najprestižnejšo filmsko nagrado, zlatim globusom za glavno žensko vlogo, pa tudi kot prva Indijanka z nominacijo za oskarja. Kar vsekakor ni slabo za 37-letnico iz mesteca Browning v indijanskem rezervatu plemena Blackfeet na sušnem, ledeno mrzlem severu severozahodne ameriške zvezne države Montane. Kar devet desetin prebivalcev njenega rojstnega kraja so Črne noge, čeprav le desetina prebivalstva doma govori njihov jezik.

Prve igralske izkušnje je Lily Gladstone – identificira se kot nebinarna oseba in članica LGBTQ skupnosti - dobila, ko ji je igralska skupina na gostovanju v rezervatu dodelila vlogo zlobne polsestre v Pepelki. Da bo igralka, se je menda odločila že pri petih letih, po ogledu enega od zgodnjih delov Vojne zvezd. Ko je bila v srednji šoli, se je družina preselila na zahod, v Seattle. Na študij se je vrnila v Montano, kjer je v za slab Maribor velikem mestu Missouli diplomirala iz igre, režije in študij ameriških domorodcev.

Pred letom 2012 je igrala predvsem v gledališču, pripravljala pa je tudi delavnice za otroke v domačem rezervatu. V zadnjih desetih letih je začela dobivati vloge v filmih. Vrata na veliko platno so se ji na široko odprla z Morilci cvetne lune velikega mojstra Martina Scorseseja. Morda še večji kompliment, kot da bi dobila oskarja, pa je, da so številni kritiki menili, da je odigrala najboljšo vlogo v filmu, kjer sta bila v vrhunski formi tudi hollywoodski legendi in oskarjevca Robert De Niro in Leonardo DiCaprio.