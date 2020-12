Papež proti astronavtu

Astronavt in »Darth Vader« v letošnjih osrednjih vatikanskih jaslicah. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Na slovitem vatikanskem Trgu svetega Petra pred istoimensko baziliko, enim od najpomembnejših svetišč Rimskokatoliške cerkve, vsako leto postavijo jaslice. Vsako leto so drugačne, letošnje pa so vzbudile veliko pozornosti, saj sta med keramičnimi figurami v nadnaravni velikosti tudi astronavt in lik, ki nekatere nedvomno spominja na zlobneža iz filmske franšize Vojna zvezd Dartha Vaderja.Zdi se, da tudi vatikanski poglavar in voditelj Rimskokatoliške cerkve papežni najbolj navdušen nad letošnjimi osrednjimi jaslicami na trgu. V nedeljski pridigi je zbrane namreč pozval, naj si ogledajo sto tradicionalnih jaslic pod stebriščem, ki obkroža trg. Ob grdega račka z astronavtom in morda celo Dartha Vaderja na sredini trga se sicer ni neposredno obregnil, vendar tudi ni pozval vernikov k ogledu. Poznavalci zapletenih sporočil izza vatikanskega obzidja so to takoj ocenili kot nasprotovanje osrednji vatikanski postavitvi Jezusovega rojstva.Sveti oče seveda v govoru z okna nad Trgom svetega Petra ni pozabil na eno od svojih in cerkvenih priljubljenih tematik v tem času, bičanje pretiranega potrošništva. »Potrošništvo nam je ugrabilo božič. V hlevčku ni bilo potrošništva, ampak samo to, kar je resnično, revščina in ljubezen,« je povedal Frančišek.Letošnje sporne jaslice pa sploh niso plod vedno bolj nenavadnih načinov vzbujanja pozornosti, kot so v modi v zadnjih letih. Naredili so jih namreč v letih od 1965 do 1975 učitelji in učenci v italijanskem hribovskem mestecu Castelli, znanem po keramiki. Ker so jih izdelali v letih, ko je potekala bitka za vesolje, je lik astronavta v njih počastitev pristankov na Luni. Od kod se je vzel domnevni Darth Vader, pa v opisu postavitve niso pojasnili. Iz Vojne zvezd najbrž ne, saj so prvi film posneli leta 1977.