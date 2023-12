Plagiatorka s Harvarda?

Predsednica Univerze Harvard, politologinja Claudine Gay, hči priseljencev s Haitija in prva temnopolta predsednica ugledne ameriške univerze, je te dni v škripcih: komisija ameriškega kongresa za izobraževanje in delo je sporočila, da preiskujejo obtožbe zoper njo, češ da so v njenem akademskem opusu tudi dela, v katerih so plagiati oziroma primeri neustreznega navajanja citatov.

Virginia Foxx, predsednica komisije, v kateri imajo večino republikanci, je dodala, da bodo preiskavo razširili še na predsedničino obravnavanje antisemitizma na kampusu in preverili, ali je študente in osebje obravnavala po enakih akademskih standardih.

V pismu upravnemu odboru univerze je članica predstavniškega doma opozorila, da prestižna univerza morda krši zaupanje javnosti. Komisija od univerze zahteva odgovore do 29. decembra, na Harvardu bi morali odgovoru priložiti tudi dokumente in dopise, zadevajoče morebitne plagiate, in seznam disciplinskih ukrepov zoper osebje in študente od leta 2019 do zdaj.

Med očitki zoper Claudine Gay je navedena njena disertacija iz leta 1997, v kateri naj bi bil celoten odstavek skoraj identičen odlomku razprave, objavljene leto pred tem.