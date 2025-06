Slovenska sodnica obravnavana kot teroristi in vojni zločinci

V nadaljevanju preberite:

Premier Robert Golob je v pogovorih s predsednico Ursulo von der Leyen glede ukrepov za zaščito interesov sodnice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) v Haagu Beti Hohler, ki je od začetka meseca izpostavljena ameriškim sankcijam. Po navedbah iz vladnih krogov sodnica že ima težave pri bančnem in tudi drugem poslovanju.

Napisal je tudi že pismo predsednici Ursuli von der Leyen, v katerem je pozval k sprejetju ukrepov za zaščito sodnice. Prepričan je, da je zaradi sankcij neposredno prizadeta verodostojnost EU, ki od začetka močno podpira ICC. Pozval je tudi k sprejetju »oprijemljivih korakov za zaščito ICC in posameznikov, ki sodelujejo s sodiščem, v interesu pravičnosti in na pravilih temelječega mednarodnega reda«.

V evropski komisiji, ki je pristojna za aktivacijo posebnega pravnega akta za nevtralizacijo učinka sankcij za EU – ta je bil do zdaj uporabljen za ameriške sankcije proti Iranu, Kubi in Libiji –, pa temu niso najbolj naklonjeni. K aktivaciji tega statuta so EU že večkrat pozivali najvišji predstavniki ICC.