Po nastopu zasmehovana avstralska olimpijka Raygun se brani

Po poročanju Guardiana se je Avstralka Rachael Gunn z umetniškim nadimkom Raygun že pred nastopom na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu zavedala, da po telesni izurjenosti ne dosega mojstrstva in moči svojih tekmic, zato je vse upe položila v umetniško izraznost in izvirnost: »Nadvse pomembna se mi zdi ustvarjalnost. Moja umetnost sodnike včasih nagovori, včasih pa ne … Moja moč je v kreativnosti, ko poskušam pokazati nekaj povsem novega.«

Gunnovi sodniška žirija za petkov nastop v treh dvobojih ni namenila niti ene točke. Med gibanjem, ki je pri njej prej kot na breakdance spominjalo na izrazni ples, ni pokazala nobenega od zahtevanih tehničnih elementov. Med drugim je raje dokaj okorno oponašala kenguruja in kačo. Za nenavadno koreografijo sta poskrbela z nekdanjim uspešnim breakdancerjem Samuelom Freejem, ki je od leta 2018 tudi njen mož. Že pred njenim nastopom je izjavil, da bodo nekateri gibi skoraj zagotovo naleteli na močan odziv javnosti.

Po cirkusu motivacijski izrek

Ženin pogled na omenjeni ples je vsekakor drugačen. Kot doktorica kulturologije, univerzitetna predavateljica in raziskovalka se že vrsto let primarno posveča kulturni politiki breakdancea. Po popolnem porazu na olimpijskih igrah in izjemnem, predvsem negativnem odzivu občinstva na družbenih omrežjih, kjer so jo med drugim označili za bleferko, njeni zagovorniki in oboževalci po drugi strani opozarjajo, da je žrtev mizoginije. Sama trdi, da namerava še naprej ostati takšna, kakršna je, zvesta sebi.

Na ves cirkus se je odzvala s splošnim motivacijskim izrekom: »Ne boj se biti drugačen, pojdi ven in zastopaj sebe; nikoli ne veš, kam te bo to pripeljalo.« Mnogi so mnenja, da si na največjem športnem dogodku na svetu ni zaslužila niti nastopa ter da je bil zato davkoplačevalski denar v njenem primeru porabljen negospodarno. Breakdance kot tekmovalna disciplina je bil na olimpijske igre tokrat uvrščen prvič; za zdaj še ni odločeno, ali bo tako tudi čez štiri leta v Los Angelesu. Po besedah letošnje zmagovalke, petindvajsetletne Japonke Ami Yuasa gre pri tej plesni zvrsti tako za umetnost kot šport.