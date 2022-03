Ponosna na ukrajinske korenine

Pravi, da je ponosna Američanka, v tem času pa je ponosna predvsem na svoje ukrajinske korenine. Hollywoodska igralka Mila Kunis je z možem, ravno tako igralcem Ashtonom Kutcherjem, začela zbirati denar za Ukrajino, ki jo je sredi prejšnjega tedna napadla Rusija. Zvezdniški par je za začetek primaknil tri milijone dolarjev, preostale donacije pa zbira prek portala GoFundMe. »Medtem ko spremljamo pogumne prebivalce države, smo tudi priča potrebam ljudi, ki so izbrali varnost«, je v videu, s katerim sta nagovorila donatorje, opozoril Kutcher, ki prav tako »nikoli ni bil bolj ponosen, da je poročen z Ukrajinko«.

Njun cilj je zbrati 30 milijonov dolarjev, s katerimi bosta pomagala pri preskrbi beguncev in humanitarnih delavcev v Ukrajini. Denar bosta, kot sta dodala, izročila znanim nevladnim organizacijam, ki bodo poskrbele, da dobijo pomoč tisti, ki jo najbolj potrebujejo. Povezala sta se tudi z logističnim podjetjem Flexport in platformo Airbnb, ki bosta pomagala pri zagotavljanju nastanitev in dostavi življenjskih potrebščin vsem, ki so se zatekli na Poljsko, v Romunijo, na Madžarsko, Slovaško in v Moldavijo. »Prebivalci Ukrajine potrebujejo podporo. Pomagajmo jim,« sta nagovor, objavljen na družbenih omrežjih, sklenila zakonca.

Pri sedmih se je preselila v ZDA

Milena Markovna Kunis, kakor se glasi njeno rojstno ime, se je rodila leta 1983 v mestu Černovci. Njena mama Elvira je bila po poklicu učiteljica fizike, a je vodila lekarno, njen oče Mark Kunis pa je bil inženir. Ko je imela sedem let, torej leta 1991, se je družina judovskega rodu preselila v Los Angeles, saj sta starša presodila, da v domovini ni prihodnosti, kakršno sta si želela za svoja otroka, tudi zaradi antisemitizma, ki ga je bilo čutiti v domačem mestu. V ZDA so pripotovali z 250 dolarji, to je bilo vse, kar so lahko vzeli s sabo, je pred leti povedala v intervjuju za Telegraph. Starša sta pustila dobro plačani zaposlitvi in diplomi, saj ju nista mogla prenesti v ameriški sistem. »V New York smo prispeli v sredo, v petek zjutraj sva bila z bratom že v šoli v Los Angelesu,« je povedala o svojih prvih dneh v novi domovini.

Ko je bila stara devet let, si je želela obiskati tečaj igralstva, kar je bil za starša, ki sta imela priložnostni zaposlitvi, velik finančni zalogaj. Toda mati je, kot je dejala igralka, vzela knjižico s čeki in napisala enega. Investicija se je vsekakor izplačala, že mesec pozneje je dobila vlogo v reklami za Barbie.

Pri štirinajstih letih je začela igrati v seriji Oh, ta sedemdeseta, od leta 1999 pa je tudi glas Meg Griffin v priljubljeni ameriški animirani seriji Family Guy. Njena prelomna vloga je bila v romantični komediji Pozabi Saro (2018), zelo dobre kritike in tudi vsesplošno priznanje, okronano z nagradami, kot je zlati globus za najboljšo igralko v stranski vlogi, pa je dobila za igro v psihološkem trilerju Črni labod (2010). S Kutcherjem sta se poročila leta 2015, skupaj imata dva otroka, sedemletno Wyatt in petletnega Dimitrija.