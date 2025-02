Na letalu belgijske družbe Brussels Airlines, ki je bilo na poti iz senegalske prestolnice Dakar v Bruselj, je ena od potnic pred dnevi rodila deklico, je sporočila letalska družba.

Ženska, ki je bila v 32. tednu nosečnosti, je kmalu po vzletu začutila močne bolečine v spodnjem delu trebuha, zato je prosila za pomoč kabinsko osebje. To je med potniki poiskalo zdravnika in medicinsko sestro, ki sta pomagala potnici.

»Moja prva misel je bila: Joj, saj ne bo rodila na letalu,« je za bruseljski časnik Brussels Morning dejala 22-letna medicinska sestra.

Pilot je letalo obrnil, a potnici je kmalu zatem odtekla porodna voda in začeli so se popadki. »K sreči je šlo vse gladko. Ženska se je resnično dobro odrezala. Rodila je na tleh letala brez protibolečinskih sredstev,« je še povedala medicinska sestra. Na svet je prijokala deklica, ki so jo poimenovali Fanta.

Letalska družba je na družbenem omrežju Instagram objavila fotografijo zadovoljne stevardese z novorojenko v naročju, zraven pa leži dekličina mati. »Dobrodošla na svet, mala Fanta. Upam, da boš nekega dne spet prišla na krov naših letal,« so pripisali.