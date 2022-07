Poroka po dvajset letih potrpljenja

»Naredila sva to. Ljubezen je čudovita. Ljubezen je prijazna. In kot se je izkazalo, je ljubezen potrpežljiva. 20 let potrpljenja,« je na svoji spletni strani zapisala pevka Jennifer Lopez (52) in tako potrdila, da sta se z igralcem Benom Affleckom (49) v soboto poročila v kapelici Little White Wedding Chapel v Las Vegasu.

Spoznala sta se na snemanju filma Gigli davnega leta 2002 in postala Bennifer, eden medijsko najbolj obleganih parov na svetu. O njuni zaroki so poročali vsi svetovni mediji, a pritisk javnosti je bil prehud in le nekaj dni pred napovedano poroko sta se razšla.

Jennifer se je leta 2004 poročila s pevcem Markom Anthonyjem, s katerim imata 14-letna dvojčka Maxa in Emme. Razšla sta se deset let kasneje. Ben je bil med 2005 in 2018 poročen z Jennifer Garner, s katero imata hčerki Violet (16) in Seraphino (13) ter sina Samuela (10).

Za latino divo je to četrti zakon, med 1997 in 1998 je bila poročena z Ojanijem Noo, med 2001 in 2003 pa s Chrisom Juddom, Ben Affleck pa je v soboto večne zaobljube izrekel drugič.

Ljubezen sta estradnika obudila lani, pred tremi meseci sta se zaročila, zdaj pa je pevka prevzela tudi njegov priimek. Na spletni strani je delila še nekaj podrobnosti s poroke. »Bilo je točno tako, kot sva si želela. Sinoči sva odletela v Las Vegas in stala v vrsti za poročna dovoljenja skupaj s štirimi drugimi pari, ki so v svetovno poročno prestolnico pripotovali z istim namenom.

Nevesta je nosila obleko iz starega filma, fotografije pa je z oboževalci delila na svoji spletni strani onthejlo.com. FOTO: Onthejlo.com

Za nama sta stala dva moška, ki sta se držala za roke. Pred nama je bil mlad par, ki se je na drugi rojstni dan svoje hčerke pripeljal iz tri ure oddaljenega Victorvilla. Vsi smo želeli isto stvar: da bi nas prepoznali kot partnerje in da bi svojo ljubezen razglasili pred svetom s tem starodavnim in skoraj univerzalnim simbolom zakona.«

Komaj sta pravočasno prispela do kapelice, ki je odprta do polnoči: »Velikodušno so malce podaljšali delovnik, da sva se lahko fotografirala v rožnatem kadilaku, ki naj bi ga nekoč vozil sam Elvis (toda če bi želela, da se pojavi še Elvis sam, bi naju to stalo, ker je bil že v postelji). Z najboljšimi možnimi pričami, kar si jih lahko predstavljate, z obleko iz starega filma in jakno iz Benove omare sva prebrala svoje zaobljube in si izmenjala prstana, ki ju bova nosila do konca življenja.«

V sporočilu, pod katerega se je podpisala kot Jennifer Lynn Affeck, je zapisala, da je bila to »najboljša poroka, kar bi si jo lahko zamislila. O njej sva sanjala dolgo časa in sanje naposled uresničila (pred državo, Las Vegasom, rožnatim kadilakom in drug drugim).«

V pismu se je zahvalila uslužbencem kapelice, ki so jima omogočili, da sta se preoblekla v njihovih prostorih in dodala: »Ko je ljubezen resnična, je edina stvar, ki je v zakonu pomembna, midva, in obljuba, da se bova ljubila, skrbela drug za drugega, se razumela in bova drug z drugim potrpežljiva, ljubeča in dobra. Imava vse to in še toliko več. Najboljša noč najinih življenj.«