Portoriški zajec je umetnik leta

Če boste ta teden kje na jugu Združenih držav Amerike, lahko ujamete katerega od koncertov pevske in raperske zvezde iz Portorika Bad Bunnyja, ki tam trenutno koncertira na baseballskih stadionih in stadionih za ameriški nogomet; 1. in 2. septembra bo nastopil na baseballskem stadionu ekipe Houston Astros v največjem mestu Teksasa Houstonu. Minuli konec tedna je koncertiral na stadionu legendarnega newyorškega baseball kluba New York Yankees, v nedeljo pa je v bližnjem New Jerseyju dobil glasbeno video nagrado MTV za umetnika leta.

Glasbena televizija MTV je danes sicer daleč od odločujočega vpliva, ki ga je imela na glasbo v 90. letih prejšnjega stoletja, ko je ustvarjala in določala trende, vseeno pa je nagrada za 28-letnega Bunnyja – s pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio – velik uspeh. Njegova vitrina z nagradami še zdaleč ni prazna, saj je prejel že cel kup priznanj, med drugim tudi dve najbolj prestižni, grammyja, ki jim pravijo tudi glasbeni oskarji. Leta 2018 je dobil tudi glasbeno video nagrado MTV za pesem poletja.

Bunnyjeva priljubljenost je za marsikoga presenetljiva, saj svojih besedil ne prepeva in rapa v glasbi dominantni angleščini, ampak v maternemem jeziku španščini. Kljub temu je bil leta 2020 prvi latinskoameriški glasbenik, katerega izdelki so bili največkrat pretočeni z ene največjih platform za glasbo, švedskega Spotifyja. Njegovo dekle Gabriela Berlingeri, sicer oblikovalka nakita, s katero sta skupaj pet let, odkar jo je spoznal na družinskem kosilu v neki restavraciji, pa je bila maja 2020 prva Latinoameričanka, katere fotografija je krasila naslovnico znamenite glasbene revije Rolling Stone. Seveda je na njej ovekovečili svojega izbranca Bad Bunnyja.

Nenavadno umetniško ime, ki bi ga lahko prevedli kot slab, grd ali pokvarjen zajec, prihaja iz njegovega otroštva. V osnovni šoli v kraju Vega Baja na severu Portorika, kjer je živel, so ga prisilili, da si je za šolsko predstavo oblekel kostum zajca. Na fotografijah so potem opazili, da se je ves čas držal jezno.

Ne prihaja iz glasbene družine, saj je bil oče Tito voznik tovornjaka, mama Lysaurie pa učiteljica. Res pa je, da ga je redno vodila v cerkev, kjer se je aktivno srečal z glasbo. Pel je namreč v cerkvenem zboru. Svojo glasbo je začel ustvarjati pri 14 letih, leta 2016 pa je podpisal prvo pogodbo z glasbeno založbo DJ-ja Luiana.

Poleg glasbe ima Bunny še precej zanimivih dejavnosti. Občasno se pojavi na televiziji in v kakšnem filmu, nekajkrat je nastopil celo v rokoborbi, vendar ne resni, ampak ameriški, zaigrani. Je tudi aktivist, zavzema se na enakopravnost istospolno usmerjenih in tistih, ki so spremenili oziroma, kot se zdaj pravi, prilagodili spol temu, za kar se imajo. Poleti 2019 pa se je pridružil pol milijona rojakom, ko so z blokado osrednje ceste na Portoriku zahtevali odstop guvernerja Ricarda Rossella zaradi vulgarnega, rasističnega in homofobnega komuniciranja s člani svoje vlade. Demonstracije so bile uspešne, Rosselló je odstopil. Portoriko ima sicer nenavaden položaj, saj je del ZDA, a ni zvezna država. Bunny se noče izjasniti, ali je za popolno samostojnost, vendar pravi, da si želi, da bi se status karibskega otoka razjasnil.

Nagrado MTV z največjo težo, za glasbeni video leta, je dobila 32-letna ameriška pevka Taylor Swift za priredbo pesmi All Too Well, s katero je leta 2012 zaslovela. Ob prejemu nagrade je povedala, da bo oktobra izšel njen novi album. Nagrado za pesem leta je dobila Billie Eilish za skladbo Happier Than Ever, nekdanjo zvezdo kanala Disney Channel Dove Cameron, pevko uspešnic Breakfast in Boyfriend, pa so razglasili za najboljšo novo umetnico.