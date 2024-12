Poskakujoči kenguru rezerviran za le eno breakdancerko

Več kot tri mesece po koncu olimpijskih iger v Parizu še vedno odmeva kontroverzni nastop Rachael Gunn - Raygun, avstralske plesalke breakinga, ki za svoj olimpijski nastop ni prejela niti točke, je bila pa deležna velike, tudi zelo negativne pozornosti.

Nekateri strokovnjaki so njen nastop videli kot norčevanje iz breakinga, njeno rojakinjo, komičarko Steph Broadbridge, pa je navdihnil za parodijo Raygun: The Musical. V soboto je načrtovala premiero v enem od sydneyjskih gledališč, a Rachael Gunn je s svojimi odvetniki dosegla, da so morali predstavo odpovedati, češ da bi z njo kršili njene avtorske pravice, je poročal BBC.

Plesalka je v Parizu vzbudila pozornost s figurami, v katerih je med drugim oponašala škropilnico in kengurujev skok, in prav slednji je menda njeno avtorsko delo. Odvetniki so avtorico parodije opozorili, naj ne oponaša kenguruja, ker ta pripada Rachael Gunn. »To me resnično bega, saj gre za ples na nivoju olimpijskih iger. Le kako bi lahko jaz izvedla nekaj takega, ne da bi trenirala breakdance,« se je na instagramu vprašala komičarka, ki je hkrati napovedala, da se bo že v kratkem vrnila s povsem novo zgodbo.

»Njene odvetnike je skrbelo, da bom uničila njeno znamko, česar pa ne bi nikoli storila,« je še dodala. Čeprav so po nastopu na olimpijskih igrah sodniki stopili v bran Rachael Gunn, so se nekateri iz skupnosti plesalcev breakinga nanj odzvali zelo žolčno. Ker se duhovi nikakor niso pomirili, se je 37-letna olimpijka umaknila iz tekmovanj.

»Mislim, da se ljudje ne bi smeli počutiti kot izmečki zaradi svojega načina plesanja. Še vedno plešem, a raje v dnevni sobi s svojim partnerjem,« je v začetku novembra pojasnila na lokalni radijski postaji. Sicer pa so breaking črtali s seznama disciplin na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028.