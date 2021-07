Poslovila se je Raffaella Carra

V 79. letu se je danes popoldan poslovila umetnica: pevka, plesalka, igralka, radijska in televizijska avtorica oziroma kraljica italijanske televizije, poročajo tuji mediji. »Rafaella nas je zapustila, odšla je v boljši svet, kjer bodo njena človečnost, smeh in izjemen talent večno sijali,« je sporočil, režiser in koreograf ter njen dolgoletni spremljevalec, ki se je s temi besedami pridružil bolečini Raffaellinih nečakovinin, njenih vseživljenjskih in najbližjih sodelavcev, navaja spletni portal News Magazine.Umrla je zaradi bolezni, ki je njeno telo šibilo že nekaj časa, a je to skrivala za svojo neverjetno energijo. Njena nepremagljiva moč, s katero se je zavihtela med zvezde, je bila obenem njena železna volja, ki jo je ohranjala vse do konca. Poskrbela je, da se o njenem trpljenju ni pisalo, kar je bila kot gesta njene ljubezni do oboževalcev in tistih, ki so ji bili naklonjeni, saj ni želela, da bi njena osebna preizkušnja motila sijoč spomin nanjo, piše omenjeni portal.Raffaella Carra je v sedemdesetih letih veljala za lepotno ikono v Italiji, oboževalce je imela pri obeh spolih, navduševala pa ni le na domačih tleh, ampak tudi v tujini, predvsem v Španiji in Latinski Ameriki. Provokativna in obenem pomirjujoča je postala med Italijani ljubljenka vseh generacij. V svojem glasbenem ustvarjanju je prodala več kot 60 milijonov plošč.Carra se je rodila v Bologni 18. junija 1943 kot Raffaella Maria Roberta Belloni. Po njenih mladih začetkih v kinematografiji se je njena kariera na malih zaslonih vzpenjala v sedemdesetih letih, in sicer sprva s šovom Jaz, Agatha in ti ( Me and Agatha and you) , v katerem je Carra prvič predstavila svoj novi slog šova, ki je bil drugačen od takratnih. Istega leta je postala priljubljena z glasbenim šovom Canzonissimo With Corrado.Raffaela Carra pri italijanskih gledalcih ni šla nikoli iz mode. Še pri šestdesedith in sedemdesetih letih se je pojavljala na malih ekranih in rušila tabu, da je zabavni program rezerviran predvsem za sladke, privlačne najstnice in da po petdesetem letu televizija prenese samo sivolase in šarmantne moške voditelje.