Postala simbol boja proti nasilju nad ženskami

Na stotine protestnikov, med njimi večinoma ženske, se je v včeraj v mestih po Franciji zbralo v podporo Gisèle Pélicot, katere mož je na sodišču obtožen, da jo je desetletja omamljal in dovoljeval neznancem, da so jo posiljevali. Njena zgodba je postala simbol upora proti spolnemu nasilju nad ženskami. Feministična združenja so pozvala k tridesetim zborovanjem v mestih od Marseilla do Pariza, kjer je bilo videti transparente z napisi: »Žrtve, verjamemo vam«, »Posiljevalci, vidimo vas«.

Gisèle Pélicot se je odločila, da se odpove zasebnemu sojenju in namesto tega vztraja pri javnem sojenju, ki naj bi trajalo do decembra. Za takšno sojenje se odločila v znak solidarnosti z drugimi ženskami, ki niso prepoznane kot žrtve spolnih zločinov. »Tisočkrat se ji zahvaljujemo za njen izjemen pogum,« je za televizijo BFM TV povedala feministična aktivistka Fatima Benomar iz združenja Coudes à Coudes in dodala, da so zborovanja namenjena tudi izražanju podpore vsem žrtvam posilstev.

Ta teden bo morala premagati še eno težko preizkušnjo: njen odvetnik je povedal, da se namerava udeležiti pričanja svojega moža. FOTO: Christophe Simon/ AFP

Enainsedemdesetletni Dominique Pélicot je obtožen, da je svojo ženo desetletje omamljal in dovolil neznancem, da jo posiljujejo na njunem domu v Provansi. Spolne odnose z ženo je ponujal na spletu in zlorabe snemal. Sodijo še petdesetim drugim moškim, ki so obtoženi sodelovanja pri zlorabi. Če bodo spoznani za krive, jim grozi do 20 let zapora. Na sodišču bi moral pričati minuli teden, vendar se je opravičil zaradi slabega zdravja, njegovo pričanje pričakujejo danes.

Zanjo se je vse sesulo

Pélicotova je 5. septembra prvič javno spregovorila o svoji preizkušnji, odkar so jo pred štirimi leti poklicali policisti in ji sporočili »nepredstavljivo«, je poročala francoska agencija AFP, in sicer da jo je njen nekdanji soprog uspaval in v njuno hišo v Mazanu povabil vsaj 72 neznancev, ki so se nad njo spolno izživljali. »Zame se je vse sesulo,« je pričevala. »To so prizori barbarstva, posilstva.«

Francoska televizija TF1 je tisti dan opisala »dostojanstveno, močno« žensko, z »visoko dvignjeno glavo«. Novinarka in pisateljica Hélène Devynck se je v odprtem pismu v francoskem časopisu Le Monde zahvalila Pélicotovi za njen pogum: »Vaša moč nam vrača našo moč. Hvala za to izjemno darilo.«

Protestnice in protestniki so se zbrali v več francoskih mestih. FOTO: Damien Meyer/ AFP

Gisèle Pélicot se bo ta teden morala soočiti z moškim, s katerim si je več kot pol stoletja delila življenje in je oče njunih treh otrok. Njen odvetnik je povedal, da se namerava udeležiti njegovega pričanja. Odvetnica njenega moža Beatrice Zavarro je povedala, da Pélicot priznava svoje zločine. Po poročanju francoskih medijev so tudi nekateri drugi obtoženci priznali svojo krivdo, drugi pa pravijo, da so verjeli, da se je Gisèle Pélicot pretvarjala, da spi, in da je sodelovala s privolitvijo.