Včeraj, prvi ponedeljek v maju, je bil za modne navdušence vrhunec sezone rdečih preprog. V newyorškem Metropolitanskem muzeju je potekala tradicionalna dobrodelna gala prireditev, ki se je je letos udeležilo okoli 400 premožnih in slavnih. S prodajo vstopnic, ki stanejo 35.000 dolarjev, ter omizij, ki stanejo 300.000 dolarjev na mizo, vsako leto zbirajo denar za modne razstave ter odkupe različnih filmskih in drugih kostumov ter slovitih oblek.

Prireditev ima vsakič rdečo nit in tokrat je bila to antologija ameriške mode (In America: An Anthology of Fashion). Pravila oblačenja so zapovedovala »pozlačeni blišč«, inspiracijo pa naj bi udeleženci iskali v obdobju zadnjih desetletij 19. stoletja v ZDA, znanem tudi kot pozlačena doba. Izbira tematike je zelo ujezila uporabnike družbenih omrežij, ki so se zgražali nad neprimernostjo razkazovanja blišča v obdobju, ko so razhajanja med bogatimi in revnimi čedalje večja, poleg tega pa se napovedujejo še gospodarsko težki časi.

Kim Kardashian in njen novi partner, komediant Pete Davidson. FOTO: Angela Weis/ AFP

Med več sto znanimi obrazi, ki so se trudili vsak po svoje izstopati na prireditvi, kjer ni klasičnih omejitev oblačenja, je vsekakor največ pozornosti požela Kim Kardashian, saj je za tokratni dogodek izbrala svoj ultimativni simbol za Ameriko in njeno modo. Oblekla se je namreč v isto obleko, ki jo je Marilyn Monroe nosila leta 1962, ko je takratnemu ameriškemu predsedniku Johnu F. Kennedyju na zabavi zapela Vse najboljše. Obleko kožnate barve, posuto s kristali, je Monroejeva pred šestimi desetletji kupila sama za 1440 ameriških dolarjev pri oblikovalcu Jean-Louisu, po njeni smrti pa je postala del njene zapuščine. Leta 1999 so obleko na dražbi prodali za več kot milijon dolarjev, 17 let pozneje pa je ponovno dobila novega lastnika, saj jo je na dražbi avkcijske hiše Julien’s za vrtoglavih 4,8 milijona dolarjev kupil muzej Ripley’s Believe It Or Not Museum, s čimer je obleka postala najdražje prodani kos oblačila v zgodovini.

»Sem velika oboževalka dražb, sama imam kar nekaj predmetov, povezanih z JKF-jem, poznam lastnika Julien'sa, ki me je povezal z Ripley's, in tako se je zgodba začela,« je Kim Kardashian razložila urednici Voguea Chiomi Nnadi.

