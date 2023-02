Radijska gostja napadla J. K. Rowling

Radijski voditelj Evan Davis se je znašel pod plazom kritik, potem ko je Stacey Henley, urednica portala The Gamer, ki piše o računalniških igrah, v njegovi četrtkovi oddaji na BBC-jevem Radiu 4 verbalno napadla pisateljico J. K. Rowling (57).

V oddaji je pozvala k bojkotu računalniške igrice Hogwarts Legacy, ki je nastala po izredno priljubljenih mladinskih romanih Rowlingove o mladem čarovniku Harryju Potterju, saj da pisateljica svoj vpliv izrablja za širjenje sovraštva. Stacey Henley, ki je transspolna oseba, je v oddaji Rowlingovo obtožila, da je transfobna, in da vodi kampanjo proti transspolnim osebam. Dodala je, da omenjene igrice na portalu, ki ga ureja, ne bodo ocenili: »O tej igri ne bomo poročali, ker je Harry Potter in svet, ki ga predstavlja, v celoti povezan z J. K. Rowling, ona pa svoj vpliv izrablja za promoviranje transfobije in vodi nekaj, čemur bi sama rekla kampanja proti transspolnim osebam, posebej v Veliki Britaniji. Zame torej ni vprašanje, ali lahko uživate v tej igri. Gre za to, da s podpiranjem te igre J. K. Rowling omogočate, da še naprej škoduje ljudem.« Henleyjeva je pozvala k bojkotu igre, ki je ena najbolj težko pričakovanih v letošnjem letu. »Če se premaknemo naprej, to ne pomeni, da se moramo odreči našim otroškim spominom. Prosim vas za razmislek o tem, kakšne bodo posledice, če boste še naprej podpirali takšna dejanja.«

V oddaji je sodeloval še en igričar in poznavalec tega poročja, Jakejames Lugo, ki je dejal, da bo to igro igral, ker nekateri oboževalci Harryja Potterja nimajo težav z ločevanjem med ljubeznijo do knjižne serije in pisateljičinimi osebnimi stališči. Po oddaji se je na družbenih omrežjih vsul plaz kritik, ker voditelj Evan Davis pisateljici ni stopil v bran in je dovolil, da jo gostja demonizira, hkrati pa sogovornice ni izzval, naj podrobneje predstavi svoja stališča.

BBC se je zaradi oddaje že opravičil. »To je težko in kontroverzno področje in pri BBC se zelo trudimo, da bi ga pošteno in dobro pokrivali. Te obtožbe bi morali bolj konkretno nasloviti in opravičujemo se, ker tega nismo storili,« je za Scottish Daily Express povedala BBC-jeva tiskovna predstavnica. Na družbenih omrežjih se je opravičil tudi radijski voditelj. »Pošteno povedano, mislim, da so kritike upravičene. Mislim, da smo se morda ujeli v zanko, ker smo se tako trudili, da ne bi debatirali o stališčih J. K. Rowling o tej temi. To bi morala biti debata o igri in številni oboževalci čutijo podobno kot sogovornica, toda moral bi jasno poudariti, da so stališča Henleyjeve o J. K. Rowling njeno osebno mnenje in da se mnogi z njenimi stališči ne strinjajo,« je zapisal Evan Davis.