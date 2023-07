Raziskovalčeva pisma spet v knjižnicah

V nadaljevanju preberite:

Ker gre za zelo redke izdaje, ohranjenih je le nekaj več kot trideset izvodov, dosegajo na trgu zelo visoke cene. Izvod iz Benetk naj bi bil vreden okoli 1,3 milijona evrov, zato ni nič nenavadnega, da so na črnem trgu umetnin in zgodovinskih artefaktov zelo iskani. To potrjuje tudi številne kraje, v zadnjih desetletjih so bile ukradene kar štiri, vse pa so končale v ZDA. Prva je izginila iz Vatikanske apostolske knjižnice in je bila vrnjena leta 2018, druga, ki je obsegala osem strani, je bila ukradena v knjižnici Riccardiana v Firencah in so jo vrnili leta 2016, še en izvod pa je bil pred petimi leti vrnjen v katalonsko knjižnico v Barceloni.