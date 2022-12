Papež Frančišek: Ukradene zaklade iz Vatikana bo podaril

Papež Frančišek je odredil vračilo 2.500 let starih marmornih ostankov znamenitega Partenona, glavnega templja Akropole, posvečenega boginji Ateni. Gre za neprecenljive umetnine antične Grčije – dele upodobljenih glav konja, dečka in bradatega moškega.

Po petkovi izjavi vatikanske službe za odnose z javnostmi bo poglavar katoliške cerkve omenjene kose iz 5. stoletja pr. n. št., ki so bili več kot dvesto let del njihove umetniške zbirke, doniral primasu grške pravoslavne cerkve in atenskemu nadškofu Hieronimu II. ter da gre pri tem za gesto ekumenskega dialoga oziroma papežev konkretni odraz želje po sledenju ekumenski poti resnice.

Šlo je za nenavadno izbiro besed, vsaj kar zadeva dejanje podarjanja. Grčija si namreč že vrsto let želi doseči vrnitev partenonskih artefaktov, ker so bili ti ukradeni oziroma pridobljeni na sporen način predvsem med britansko kolonizacijo. Veliko marmornih skulptur je v začetku 19. stoletja odnesel britanski diplomat in zbiratelj umetnin Thomas Bruce – grof Elgin, zato se jih je prijelo poimenovanje Elginovi marmorji.

Britanski muzej zavrača vračilo

Znašli so se v več muzejih po svetu in nekateri med njimi so jih že vrnili. Grška vlada poskuša dobiti nazaj tudi dele partenonskega friza, ki si ga lasti Britanski muzej; ta vračilo vrsto let vztrajno zavrača z besedami, da gre za skupno kulturno dediščino ter da je šlo od samega začetka za sporazumni odkup.

Grška kulturna ministrica Lina Mendoni je ob papeževi nedavni potezi izrazila hvaležnost, saj jo razume kot dodatno potrditev njihovega prizadevanja, da se umetnostnozgodovinski zakladi vrnejo na domača tla. Partenon je del seznama Unescove svetovne dediščine od leta 1987.