Rebel Wilson: Z objavo, da ljubi žensko, razjezila novinarja geja

Potem ko je v petek 42-letna zvezdnica Rebel Wilson javno razkrila istospolno usmerjenost in koga trenutno ljubi, je to močno razhudilo Andrewa Horneryja, kolumnista avstralskega najbolj branega časopisa Sydney Morning Harald. Daleč od tega, da bi imel kaj proti vsebini, saj je poudaril, da je tudi sam gej; užaljen je bil, ker se mu je za las izmuznil ekskluziven članek. Dva dni prej ji je namreč poslal vprašanja prav na to temo, a nanje ni odgovorila.

Namesto tega je na instagramu ob skupni fotografiji z Ramono Agrumo, modno oblikovalko in njeno novo intimno partnerico podobne starosti, zapisala, da je mogoče namesto Disneyjevega princa ves čas v resnici potrebovala Disneyjevo princeso. Hornery je razočaranje izlil v članek z besedami, da je njihov medij vse to vedel že pred osebno objavo Wilsonove.

Opravičilo publicista in časopisa

Na njegovo pisanje se je burno odzvala skupnost LGBTQ in ga obtožila izsiljevanja zvezdnice, saj se mora vsak najprej sam in brez pritiskov odločiti, kaj bo delil z javnostjo. Tako publicist kot vodstvo časopisa sta se za neprimeren pristop v borbi za branost javno opravičila, a ne pristajata na obtožbe, da je bila igralka zaradi njihovih objav neprimerno razgaljena. Kljub temu so, da bi se izognili nadaljnjemu zlivanju žolča in morebitni tožbi, avtorjevo kolumno umaknili.

Ne bi bilo prvič, če bi se igralka odločila za spopad z medijem. Leta 2017 je proti nemškemu multimedijskemu konglomeratu Bauer Media Group dobila tožbo, ker so jo v njegovih publikacijah označili za serijsko lažnivko, ki si izmišljuje biografska dejstva, koliko je stara in kako je odraščala. Po pritožbi na razsodbo je podjetje leto pozneje sicer doseglo zmanjšanje odškodnine, zato je morala večji del zneska vrniti.

Od debeluške do zagovornice hujšanja

Zvezdnica, ki je odrasla v družini s še dvema sestrama in bratom, je zaslovela s komičnimi vlogami debelušk. Te so ji v sodelovanju z modno industrijo prinesle premoženje v vrednosti 22 milijonov dolarjev. Leta 2013 je izjavila, da vsak komik izkorišča svoj fizični videz in ona pač uporablja debelost ter se v svoji koži počuti odlično. Osem let pozneje je spremenila prepričanje in postala zagovornica zdravega hujšanja.

Delodajalci v Hollywoodu niso bili navdušeni, ko je izgubila deset kilogramov, zato se je morala spet zrediti, a je po opravljenih snemanjih znova shujšala. »Vedno sem bila samozavestna, a zdaj sem supersamozavestna,« je dejala predlansko jesen, ko se je znebila kar 27 kilogramov. Prav takrat je bila v ljubezenski zvezi s čednim, enajst let mlajšim milijarderjem Jacobom Buschem; razšla sta se februarja lani. Tudi pred tem je bila Wilsonova v heteroseksualnih razmerjih.