Reševanje vojaka Brahima Saduna

Na ukrajinskih bojiščih vsak dan umirajo ljudje, civilisti in vojaki, vendar je zgodba treh med zadnjimi, Maročana Brahima Saduna ter Britancev Aidena Aslina in Shauna Pinnerja, zbudila več pozornosti kot večina smrti. Tri tujce, ki so se borili proti ruski vojski in vzhodnoukrajinskim proruskim separatistom, so ti ujeli in kot plačance ter teroriste obsodili na smrt. Na drugi strani vsi trdijo, da so se borili v rednih vojaških enotah.

Razlika je bistvena. Kot redne vojake bi jih namreč ščitila ženevska konvencija, po katerem vojakov, če se borijo po pravilih, ne morejo obsoditi samo zaradi sodelovanja v vojni. Lahko jim sodijo zaradi sumov, da so kršili pravila, da so na primer zagrešili vojne zločine, zaradi samega bojevanja pa ne. Plačanci, ki niso vključeni v redne vojaške enote, pa so uradno navadni banditi in jih konvencija ne ščiti. Sodijo jim torej lahko že zaradi samega bojevanja.

Že prej živeli v Ukrajini

Aslin je star 28, Pinner 48 let. Oba sta že pred vojno živela v Ukrajini in sta se v vojsko prijavila na začetku ruske invazije. Prvi je zaročen z domačinko, drugi pa se je v Ukrajini poročil. Najmlajši od trojice na sodišču samorazglašene separatistične Doneške ljudske republike (DLR) na režiranem procesu obsojenih na strelski vod je 21-letni Maročan Sadun. V Ukrajino je šel leta 2019 in tam na kijevskem inštitutu za politehniko študiral aeronavtiko. Za študij v Kijevu se je odločil, ker je razmerje med ukrajinsko izobrazbo in tem, kar je treba plačati zanjo, zelo ugodno.

Vojski se je hotel pridružiti večkrat, saj ga je menda prizadela nepravičnost ruskih posegov v Ukrajino v preteklih letih, a so ga zavračali zaradi prenizke teže. Menda je imel že več ponudb za službo, vendar je – ob tem, da je z odhodom v vojsko počel to, za kar je mislil, da je prav – nameraval dobiti tudi nekaj bojnih izkušenj. Nekaj mesecev pred začetkom invazije so ga le sprejeli v mornariško pehoto, se pravi med ukrajinske marince. Dober prijatelj iz Maroka Muiz Avgonzoda je povedal, da ima kopije vseh njegovih dokumentov in pogodb, ki jih je podpisal z oboroženimi silami Ukrajine. Kot marinca so Saduna namestili v Mariupol in tam je aprila, tako kot Aslin in Pinner, padel v rusko ujetništvo. Ker da je kot plačanec sodeloval pri poskusih zrušenja samorazglašene DLR, so ga obsodili na smrt.

Pustolovec po duši

Mladi Maročan Sadun je imel v Ukrajini veliko prijateljev, predvsem ljubiteljev tehno glasbe, ki jo je oboževal tudi sam. Njegovi prijatelji, ki so sprožili akcijo #SaveBrahim (#RešimoBrahima), zanj ne najdejo slabe besede, opisujejo ga kot prijetnega in bistrega fanta, s katerim so se vsi dobro razumeli. Vsem je bilo menda jasno, da ne bo nikoli delal v kakšni pisarni, saj je po duši pustolovec. Ena od njegovih prijateljic Daša Olejnik je povedala, da je obsodba na smrt vsem bližnjim strla srce. Kanec sence na Sadunovo zgodbo meče morda le izjava enega od znancev, da mu je Maročan ob odhodu v vojsko povedal, da bi rad umrl kot junak

Sadun je imel v Ukrajini veliko prijateljev, predvsem ljubiteljev tehno glasbe, ki jo je oboževal tudi sam. FOTO: Reuters

Britanski državni sekretar za Severno irsko Brandon Lewis je povedal, da ves čas sodelujejo z ukrajinskimi oblastmi, da bi rešili svoja državljana. Ukrajinski veleposlanik v Londonu Vadim Pristajko pa je dejal, da ju bodo verjetno zamenjali za pripadnike separatističnega vodstva, ki so jih prijeli Ukrajinci. Vendar je Sadunova prijateljica Zina Kotenko, ki je pred rusko vojsko pobegnila v Anglijo, za tamkajšnje medije povedala, da bi se britanska vlada morala zavzeti tudi za Maročana, saj se oblast njegove domovine noče vmešavati in obsodbe noče niti komentirati.

Za zdaj kakšnega posebnega premika ni videti. Vodja DLR Denis Pušilin je v nedeljo povedal, da imajo na smrt obsojeni mesec dni časa za vložitev pritožb, sam pa vzrokov, da bi jih pomilostil, nima.