Gari Kasparov se zaveda, da ga lahko v vsakem trenutku nekdo ubije. Zaseda eno najvišjih mest na lestvici najhujših oponentov Vladimirja Putina in je tudi uvrščen na zloglasni seznam »teroristov in skrajnežev«, ki ga je oblikovala ruska vlada. Pravzaprav se eden največjih šahovskih velemojstrov od leta 2005, ko je nehal tekmovati, meri s samo enim nasprotnikom, to je ruski predsednik. Svoje poteze vleče iz tujine, pripravlja konference, objavlja knjige in dviguje glas v okviru Fundacije za človekove pravice in Pobude za prenovo demokracije, ki ju vodi.

Da se zaveda, da je njegovo življenje ves čas ogroženo, je pritrdil v nedavnem intervjuju za španski El País. Dva od najbolj priljubljenih opozicijskih voditeljev v Rusiji sta že izgubila življenje; leta 2015 je bil ubit Boris Nemcov, pred štirimi meseci je v nepojasnjenih okoliščinah umrl Aleksej Navalni. Na vprašanje, ali je lahko naslednja žrtev, je za El País odgovoril odkrito: »Morda sem, morda nisem. Kdo ve? Smatrajo me za sovražnika države ... in tudi sem. To, da sem vključen na seznam 'teroristov in skrajnežev', je še en znak. Ampak o tem nočem razmišljati, ker to ne spremeni mojih prepričanj. Številni moji prijatelji ali kolegi soborci so mrtvi ali v zaporu. Mnogi so v izgnanstvu. Nemcov in Navalni sta bila morda najbolj znana, toda seznam je dolg. Ironija je, da nismo naredili nič, kar bi bilo povezano s terorizmom, tisti, ki nas preganjajo, so teroristi in tatovi. Toda takšne so razmere v letu 2024: vojni pravijo mir. In rešitve ne bo, dokler bo Putin na oblasti.«

O grožnji, ki visi nad njegovim življenjem, težko govori, zlasti ko je ob njem njegova žena (poročen je tretjič, z zdajšnjo soprogo Dario ima dva otroka), je dodal, »a ko razmišljam o tem, koliko Ukrajincev je umrlo zaradi ruskih bomb, ugotavljam, da sem v veliko boljšem položaju.«

Nekdanji šahovski prvak, rojen leta 1963 v azerbajdžanskem Bakuju, že več kot deset let živi v New Yorku, še vedno potuje, a manj kot v preteklosti, pri čemer se ne odloča za države, kjer bi bil resno ogrožen. »​Nikoli, na primer, ne bi šel na Dunaj, v London, v Dubaj, na Madžarsko ali v Turčijo brez zelo strogih varnostnih ukrepov, saj je tam veliko ruskih agentov,« pravi, a vztraja: »Nikakor ne bom nehal delati tega, kar sem počel toliko let. Prav tako ne smem pokazati šibkosti, ker to ni dober znak za vodjo.«

Ime Gari Kasparov, ki je zadnja leta sinonim za upor vladavini Vladimirja Putina, je bil še pred dvema desetletjema sinonim za najboljšega šahista sveta. In še vedno se ob njem v spomin hkrati prikradejo ime njegovega takratnega glavnega nasprotnika Anatolija Karpova ter njuni legendarni šahovski dvoboji.