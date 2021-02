Rihanna: Zakaj se ne pogovarjamo o protestih v Indiji?

»Zakaj se o tem ne pogovarjamo?« je ob delitvi članka ameriške medijske hiše CNN o protestnih kmetovalcev v Indiji na twitterju zapisala pop zvezdnica, ki ima na tem družbenem omrežju 101 milijon sledilcev. Prav tako je uporabila hashtag #Kmetovalciprotestirajo (#Farmersprotest), njenemu zgledu pa je doslej sledilo več uporabnikov twitterja. Ti v objavah opozarjajo na proteste indijskih kmetov, ki na obdobju prestolnice New Delhi od novembra organizirajo shode proti trem spornim agrarnim zakonom, ki z deregulacijo cen poljščin v boljši položaj postavljajo korporacije.Ponedeljkova novica na CNN, ki jo je na družbenem omrežju delila zvezdnica, vključuje posnetek dogajanja iz zadnjega konca tedna, ko je v zvezni državi Haryana, ki meji na New Delhi, med protestniki in policisti ponovno izbruhnilo nasilje, ter opozorila, da je indijska oblast na območju protestov prekinila delovanje interneta. Indijski kmetovalci nasprotovanje reformi izkazujejo na shodih, ponekod pa postavljajo tudi traktorske blokade. Prejšnji torek, ko so v Indiji praznovali dan republike, je protestnikom uspelo vkorakati v središče New Delhija, dogodek pa je zahteval življenje enega protestnika. Več kot sto protestnikov je bilo po podatkih gibanja kmetovalcev Samyukta Kisan Morcha do nedelje še vedno pogrešanih, piše CNN.Rihanninemu zgledu sta na twitterju med drugim sledili mlada švedska okoljevarstvenica– ta je solidarnost s protestniki prav tako izrazila z delitvijo CNN-ovega članka – ter organizacija Human Rights Watch, ki je opozorila na kratenje pravice do svobode govora »med uresničevanjem hindujske nacionalistične agende« in pozvala k izpustom priprtih protestnikov. Na povsem nasproten odziv pa je Rihannin čivk naletel pri mumbajski filmski igralki, ki je zapisala, da se o protestih ne govori, saj da protestniki niso kmetovalci, temveč »teroristi, ki poskušajo razdeliti Indijo«. Pobudniki protestov so namreč sikhovske vere in prihajajo iz severozahodnega Pandžaba.