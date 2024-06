Sedem minut tišine z Marino Abramović

Festival Glastonbury je znan po množici obiskovalcev in hrupu, toda v petek zvečer je Marina Abramović imela poseben načrt. Umetnica je še pred nastopom povedala, da si je postavila zahtevno nalogo, ker bo na tisoče obiskovalcev enega najbolj razvpitih festivalov na svetu, nekateri so bili na prizorišču že dva dni, težko prositi oziroma prepričati, naj bodo nekaj časa pri miru in v tišini. Vseeno pa je bila polna upanja, saj naj bi bil ta umetniški dogodek predvsem razmislek o trenutnem stanju v svetu in prošnja za mir.

»Resnično se soočamo s temnim trenutkom v zgodovini človeštva. Kaj je torej mogoče storiti? Od nekdaj menim, da protest izzove še več protestov in sovraštvo še več sovraštva. Mislim, da je pomembno predvsem, da se obrnemo vase. Najlažje je biti kritičen in ciničen, toda raje se vprašajmo, kaj lahko za boljši svet storimo sami pri sebi, kako se lahko sami spremenimo,« je povedala. In trenutek tišine naj bi bil razmislek prav o tem.

Kot so dogodek oziroma performans povzeli na STA, je umetnica v petek stopila na oder in občinstvo pozvala, naj naredi nekaj nasprotnega temu, kar vlada svetu – vojne, lakota, protesti in poboji. »Skupaj lahko drug drugemu ponudimo brezpogojno ljubezen. To je edini način, da spremenimo svet,« je dejala Abramovićeva, preden je občinstvo v tišino povedel zvok gonga.

Pod odrom z imenom Piramida je resnično zavladala relativna tišina. Veliko ljudi se je objelo in sedem minut mirovalo skupaj z umetnico, ki je bila odeta v posebno belo kreacijo Riccarda Tiscija, nekdanjega kreativnega vodje znamke Burberry. Ko je razprla roke, se je obleka spremenila v simbol miru.

Dogodek je pripravila umetniška organizacija Circa. Abramovićeva je še pred nastopom za britanski Guardian povedala, da ima veliko tremo. »Zelo sem prestrašena,« je dejala. »A hočem tvegati. Tudi neuspeh je pomemben, iz njega se lahko veliko naučimo.« Povedala je tudi, da bo pred nastopom na festivalu obiskala skrivnostni Stonehenge, da bi tam dobila energijo za svoj performans, in očitno ji je starodavna magija, ki jo odsevajo kamni, pomagala, saj ji je uspelo. Britanski festival Glastonbury, ki vsako leto pritegne okoli 200.000 obiskovalcev, je letos potekal med 26. in 30. junijem.

Eliksir življenja

Sedeminsedemdesetletna Marina Abramović se je na začetku leta podala tudi v bolj komercialne vode, saj je poslala na trg svojo kozmetično kolekcijo izdelkov za dolgo življenje in dobro počutje. ­Metoda Marine Abramović za dolgoživost, kot jo je poimenovala, temelji na obujanju »starodavnih skrivnosti dolgoživosti« in jo sestavljajo vlažilec za obraz (ključne sestavine so beli kruh, vitamin C in belo vino) ter protialergijske, imunske in energijske kapljice za dobro počutje. Za nekoga, ki je v minulih desetletjih v imenu umetnosti ležal gol na ledenih blokih in bil dvanajst dni na dvignjeni ploščadi brez hrane, je to zanimiva postranska kariera, so takrat zapisali v Guardianu.

Začetek sedemminutne tišine je oznanil gong. FOTO: Oli Scarff/AFP

Celotna kolekcija kozmetičnih izdelkov je bila zasnovana v sodelovanju z dr. Nonno Brenner, priznano zdravnico in ustanoviteljico istoimenskega velnes centra dolgoživosti v avstrijskem mestu Fuschl am See, ki je Marino Abramović zdravila že pred leti in je veliko pripomogla k njeni odpornosti in vzdržljivosti, sploh po usodni bolezni sredi lanskega leta, ko je imela pljučno embolijo in bila nekaj časa v komi. Odločena je, da bo živela 110 let. Njen recept za vitalnost: »Ne pijem, ne kadim, ne uživam drog, spim osem ur na dan – in imam 21 let mlajšega ljubimca.«

V kolektivni meditaciji so gledalci prosili za mir in ljubezen v svetu. FOTO: Dylan Martinez/Reuters